На саммите ШОС призовут мир принять новую парадигму безопасности
Токаев: саммит ШОС призовет мир принять новую парадигму безопасности
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству "Синьхуа".
"Кульминацией председательства (Казахстана в ШОС - ред.) станет саммит в Астане, которому мы уделяем повышенное внимание. Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы", - сказал Токаев.
Президент отметил, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы "шанхайского духа": дружба, взаимное доверие, взаимная выгода и учет интересов друг друга.
"Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты", - добавил Токаев.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны.
Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие у нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.