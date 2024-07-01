https://ria.ru/20240701/tokaev-1956546683.html

На саммите ШОС призовут мир принять новую парадигму безопасности

На саммите ШОС призовут мир принять новую парадигму безопасности - РИА Новости, 01.07.2024

На саммите ШОС призовут мир принять новую парадигму безопасности

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:47

2024-07-01T07:47

2024-07-01T07:54

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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству "Синьхуа". "Кульминацией председательства (Казахстана в ШОС - ред.) станет саммит в Астане, которому мы уделяем повышенное внимание. Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы", - сказал Токаев. Президент отметил, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы "шанхайского духа": дружба, взаимное доверие, взаимная выгода и учет интересов друг друга. "Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты", - добавил Токаев. Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны. Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие у нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

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в мире, астана, казахстан, китай, касым-жомарт токаев, хуа чуньин, си цзиньпин, шос, оон