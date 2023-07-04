В Нью-Дели открылся саммит глав государств ШОС
В Нью-Дели открылся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в Нью-Дели, он пройдет в виртуальном режиме.
Темой саммита станет Towards a SECURE SCO ("На пути к безопасному ШОС"). Слово SECURE в данном случае не только означает "безопасный", но и является аббревиатурой из первых букв следующих слов и выражений: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Именно Моди станет председательствовать на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и откроет встречу лидеров организации. Также ожидается, что в открытой части заседания выступят руководители России и Китая, а по итогам саммита будет подписаны Нью-Делийская декларация и ряд других документов.
Встреча лидеров ШОС ознаменуется присоединением Ирана к поддерживаемой Пекином группировке в качестве полноправного члена организации. Также государства-члены ШОС в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации.
Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
Белоруссия на данный момент является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.