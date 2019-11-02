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РИА Новости

Страны ШОС приняли программу экономического сотрудничества до 2035 года

09:31 02.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.
Подписание состоялось по итогам заседания совета глав правительств ШОС, которое прошло в Узбекистане в субботу. Стороны подписали соответствующее решение о новой редакции программы, она рассчитана до 2035 года. Срок действия предыдущей - с 2003 по 2020 годы.
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Вчера, 09:18РИА Новости
Медведев пригласил представителей ШОС обсудить расчеты в нацвалютах
Новый документ был разработан совместно с профильными министерствами и ведомствами, а также действующими в рамках ШОС деловым советом и межбанковским объединением.
Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях.
Также главы правительств ШОС приняли совместное коммюнике по итогам нынешнего заседания совета.
Шанхайская организация сотрудничества
14 июня, 10:33РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Кроме того, были утверждены решения, которые касаются организационных аспектов деятельности организации. В частности, стороны приняли отчет секретариата ШОС о ходе реализации действующей программы торгово-экономического сотрудничества и финансовый отчет по исполнению бюджета ШОС за 2018 год.
Наряду с этим, было подписано решение совета глав правительств ШОС о бюджете организации на 2020 год. Также стороны утвердили доклад Комиссии внешних аудиторов стран ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС.
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