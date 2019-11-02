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РИА Новости

Медведев пригласил представителей ШОС обсудить расчеты в нацвалютах

09:18 02.11.2019 (обновлено: 09:31 02.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в РФ обсудить вопросы перехода на расчеты в национальных валютах.

"Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры", - заявил Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

Он упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС.
"Это хорошая инициатива, ее нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов", - подчеркнул российский премьер.
Шанхайская организация сотрудничества
14 июня, 10:33РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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Заседание Совета глав правительств членов ШОС в ТашкентеДмитрий МедведевШОСТашкентЭкономика
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