Медведев пригласил представителей ШОС обсудить расчеты в нацвалютах

Он упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС.

"Это хорошая инициатива, ее нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов", - подчеркнул российский премьер.