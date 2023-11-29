https://ria.ru/20231129/belorussiya-1912512417.html

Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС - РИА Новости, 29.11.2023

Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:20

2023-11-29T00:20

2023-11-29T07:42

белоруссия

минск

нью-дели

александр лукашенко

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом он завершил процедуру ратификации документа республикой."Ратифицировать меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", - говорится в законе за подписью Лукашенко, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.Закон поручает Совету министров Белоруссии "принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в меморандуме".Соответствующий документ парламентБелоруссии принял в ноябре 2023 года. Он выражает согласие на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии организации от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых ею.В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам встречи, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20231108/shos-1908059215.html

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белоруссия, минск, нью-дели, александр лукашенко, шос, в мире, индия