Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС
Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума о вступлении Минска в ШОС
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом он завершил процедуру ратификации документа республикой.
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"Ратифицировать меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", - говорится в законе за подписью Лукашенко, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.
Закон поручает Совету министров Белоруссии "принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в меморандуме".
Соответствующий документ парламентБелоруссии принял в ноябре 2023 года. Он выражает согласие на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии организации от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых ею.
В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам встречи, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.