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Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС - РИА Новости, 29.11.2023
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00:20 29.11.2023 (обновлено: 07:42 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/belorussiya-1912512417.html
Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС
Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС - РИА Новости, 29.11.2023
Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:20
2023-11-29T07:42
белоруссия
минск
нью-дели
александр лукашенко
шос
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом он завершил процедуру ратификации документа республикой.&quot;Ратифицировать меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года&quot;, - говорится в законе за подписью Лукашенко, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.Закон поручает Совету министров Белоруссии "принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в меморандуме".Соответствующий документ парламентБелоруссии принял в ноябре 2023 года. Он выражает согласие на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии организации от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых ею.В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам встречи, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
https://ria.ru/20231108/shos-1908059215.html
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белоруссия, минск, нью-дели, александр лукашенко, шос, в мире, индия
Белоруссия, Минск, Нью-Дели, Александр Лукашенко, ШОС, В мире, Индия
Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума о вступлении Минска в ШОС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицировав меморандум об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом он завершил процедуру ратификации документа республикой.
«

"Ратифицировать меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", - говорится в законе за подписью Лукашенко, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.

Закон поручает Совету министров Белоруссии "принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в меморандуме".
Соответствующий документ парламентБелоруссии принял в ноябре 2023 года. Он выражает согласие на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии организации от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых ею.
В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам встречи, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
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