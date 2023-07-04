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В секретариате ШОС подняли флаг Ирана - РИА Новости, 04.07.2023
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14:13 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1882145718.html
В секретариате ШОС подняли флаг Ирана
В секретариате ШОС подняли флаг Ирана - РИА Новости, 04.07.2023
В секретариате ШОС подняли флаг Ирана
Торжественная церемония поднятия флага Ирана состоялась во вторник в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине после того, как страна... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:13
2023-07-04T14:13
в мире
иран
индия
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Торжественная церемония поднятия флага Ирана состоялась во вторник в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине после того, как страна официально присоединилась к объединению в качестве полноправного члена, передает корреспондент РИА Новости. "Буквально несколько минут назад мы были свидетелями принятия лидерами государств-членов ШОС исторического решения о принятии Исламской Республики Иран в полноправные члены организации... Уверены, что присоединение Ирана в качестве полноправного государства-члена организации создаст новые возможности для развития сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и стабильности, расширении торгово-экономических отношений, взаимодействия в области транспорта, инвестиций, туризма, энергетики и других направлениях, представляющих взаимный интерес", - заявил на церемонии генсек организации Чжан Мин. Он также отметил, что "на протяжении долгого времени "шанхайский дух" объединяет всех нас и стал нашим общим ориентиром на пути вперед". "Я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы продолжим развивать "шанхайский дух", превращать вызовы в возможности и вносить больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в нашем регионе и в мире", - добавил Чжан Мин. Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения. Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html
https://ria.ru/20230704/ogranicheniya-1882140788.html
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в мире, иран, индия, самарканд, чжан мин, шос
В мире, Иран, Индия, Самарканд, Чжан Мин, ШОС
В секретариате ШОС подняли флаг Ирана

В секретариате ШОС подняли флаг Ирана после присоединения страны к организации

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Торжественная церемония поднятия флага Ирана состоялась во вторник в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине после того, как страна официально присоединилась к объединению в качестве полноправного члена, передает корреспондент РИА Новости.
"Буквально несколько минут назад мы были свидетелями принятия лидерами государств-членов ШОС исторического решения о принятии Исламской Республики Иран в полноправные члены организации... Уверены, что присоединение Ирана в качестве полноправного государства-члена организации создаст новые возможности для развития сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и стабильности, расширении торгово-экономических отношений, взаимодействия в области транспорта, инвестиций, туризма, энергетики и других направлениях, представляющих взаимный интерес", - заявил на церемонии генсек организации Чжан Мин.
Он также отметил, что "на протяжении долгого времени "шанхайский дух" объединяет всех нас и стал нашим общим ориентиром на пути вперед".
"Я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы продолжим развивать "шанхайский дух", превращать вызовы в возможности и вносить больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в нашем регионе и в мире", - добавил Чжан Мин.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону
Вчера, 08:21
Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения.
Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Страны ШОС выступили против ограничений в экономике
Вчера, 13:56
 
В миреИранИндияСамаркандЧжан МинШОС
 
 
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