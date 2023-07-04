В секретариате ШОС подняли флаг Ирана
В секретариате ШОС подняли флаг Ирана после присоединения страны к организации
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Торжественная церемония поднятия флага Ирана состоялась во вторник в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине после того, как страна официально присоединилась к объединению в качестве полноправного члена, передает корреспондент РИА Новости.
"Буквально несколько минут назад мы были свидетелями принятия лидерами государств-членов ШОС исторического решения о принятии Исламской Республики Иран в полноправные члены организации... Уверены, что присоединение Ирана в качестве полноправного государства-члена организации создаст новые возможности для развития сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и стабильности, расширении торгово-экономических отношений, взаимодействия в области транспорта, инвестиций, туризма, энергетики и других направлениях, представляющих взаимный интерес", - заявил на церемонии генсек организации Чжан Мин.
Он также отметил, что "на протяжении долгого времени "шанхайский дух" объединяет всех нас и стал нашим общим ориентиром на пути вперед".
"Я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы продолжим развивать "шанхайский дух", превращать вызовы в возможности и вносить больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития и процветания в нашем регионе и в мире", - добавил Чжан Мин.
Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения.
Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.