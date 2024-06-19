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Парламентская ассамблея ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024

Парламентская ассамблея ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – межпарламентская организация, объединяющая 57 государств-членов, входящих в Организацию по безопасности и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:05

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Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – межпарламентская организация, объединяющая 57 государств-членов, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.Создана в 1991 году на Мадридской конференции парламентариев государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 года – ОБСЕ) для исполнения положений Парижской хартии для новой Европы (1990). Является самостоятельной парламентской структурой.В задачи ПА ОБСЕ входит оценка выполнения целей ОБСЕ, обсуждение вопросов, поднимаемых на саммитах и заседаниях Совета министров иностранных дел ОБСЕ, разработка механизмов предупреждения конфликтов, поддержка демократических институтов в государствах-участниках, развитие институтов Организации.В ПА ОБСЕ входят 323 парламентария из 56 стран, одного делегата в качестве почетного гостя направляет Святой престол. ПА ОБСЕ взаимодействует с 11 странами-партнерами: Афганистаном, Алжиром, Австралией, Египтом, Израилем, Иорданией, Марокко, Республикой Корея, Таиландом, Тунисом и Японией.В состав руководящих органов ПА ОБСЕ входят Постоянный комитет глав делегаций и Бюро. Постоянный комитет управляет работой ПА ОБСЕ между сессиями.Бюро ПА ОБСЕ состоит из председателя, его заместителей, казначея, должностных лиц трех общих комитетов и почетного председателя. Отвечает за обеспечение выполнения решений Постоянного комитета.Председатель является высшим политическим представителем Ассамблеи.Председатель ПА ОБСЕ избирается тайным голосованием сроком на один год, с правом переизбрания еще на один срок. Покидающий свой пост председатель занимает пост почетного председателя до окончания срока полномочий действующего председателя ПА.В настоящий момент должность председателя ПА ОБСЕ занимает член парламента Финляндии Пиа Каума.Секретариат обеспечивает административную поддержку Ассамблеи в ее различных видах деятельности.Генеральный секретарь ПА ОБСЕ избирается Постоянным комитетом по предложению Бюро на пять лет большинством в две трети поданных голосов при тайном голосовании.Назначение может быть дважды (в исключительных обстоятельствах и больше) продлено большинством голосов Постоянного комитета. С января 2016 года генеральным секретарем ПА ОБСЕ является Роберто Монтелла (Италия). В 2019 году он был переизбран на второй пятилетний срок, начинающийся 1 января 2021 года.Международный секретариат ПА ОБСЕ находится в Копенгагене (Дания). Также работает представительство ПА ОБСЕ в Вене (Австрия).Парламентская ассамблея собирается три раза в год: на ежегодные сессии, а также осенние и зимние заседания.Работа сессий ПА ОБСЕ проходит в трех общих комитетах (по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; а также по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам) и на пленарных заседаниях. Кроме того, Ассамблея проводит семинары, конференции и межпарламентские форумы по конкретным темам или отдельным регионам.По линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ активно осуществляется наблюдение за выборами в государствах-участниках Организации.Ассамблея регулярно взаимодействует с другими институтами ОБСЕ. Она представлена на всех официальных мероприятиях ОБСЕ, поддерживает контакты с действующим председателем ОБСЕ, генеральным секретарем ОБСЕ, институтами и структурами ОБСЕ, а также полевыми присутствиями.ПА ОБСЕ сотрудничает с межпарламентскими организациями: МПС, МПА СНГ, ПА НАТО, ПАСЕ. Совместно с ПАСЕ, Европарламентом и ПА НАТО формируются так называемые объединенные международные миссии по наблюдению за выборами.Российская Федерация входит в ПА ОБСЕ с момента ее создания. Делегация РФ составляет 15 человек, ее возглавляет заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.Представители ассамблеи несколько раз предпринимали попытки мешать работе российской делегации. 18 февраля 2015 года ПА ОБСЕ отозвала мандат участника ассамблеи у Ольги Ковитиди, занимавшей в РФ пост сенатора от Крыма. В июле 2015 года МИД Финляндии отказал во въезде в страну для участия в заседании сессии ПА ОБСЕ занимавшему тогда пост спикера Госдумы Сергею Нарышкину и нескольким другим депутатам, находившимся под санкциями Евросоюза.В июне 2022 года российской делегации отказали в визах для участия в летней сессии ПА ОБСЕ британские власти. В ноябре того же года аналогичным образом с представителями РФ поступило правительство Польши. Россия отказалась от участия в летней и осенней сессиях ПА ОБСЕ 2023 года. Кроме того, делегация РФ решила не участвовать в зимней сессии ПА в Вене в феврале 2024 года. 14 июня 2024 года стало известно, что Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ.19 июня комитет Совета Федерации по международным делам предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что эта позиция согласована с коллегами из Госдумы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ.Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как нет условий для дальнейшей работы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по международным делам подготовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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