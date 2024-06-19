https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html

Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме

Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024

Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме

Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:51

2024-06-19T11:51

2024-06-19T12:54

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - сказал Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, обсе, в мире