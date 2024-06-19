https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме
Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:51
2024-06-19T11:51
2024-06-19T12:54
россия
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_0:142:3013:1837_1920x0_80_0_0_f45de39c68fbe73bf5bbbda3a17a420b.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - сказал Слуцкий журналистам.
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_10a37fb4c1c9ecbff5fe033a2407b483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, в мире
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме
Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - сказал Слуцкий журналистам.