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Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024
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11:51 19.06.2024 (обновлено: 12:54 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме
Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:51
2024-06-19T12:54
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - сказал Слуцкий журналистам.
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россия, обсе, в мире
Россия, ОБСЕ, В мире
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ, заявили в Госдуме

Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - сказал Слуцкий журналистам.
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