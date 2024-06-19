https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html

Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024

Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:31

2024-06-19T12:31

2024-06-19T15:15

политика

россия

обсе

госдума рф

вячеслав володин

парламентская ассамблея обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ."Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам", — сказал политик.Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение депутатов.Вице-спикер Петр Толстой отметил, что диалог в Парламентской ассамблее ОБСЕ практически прекратился.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине.Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.

https://ria.ru/20240619/obse-1953937450.html

https://ria.ru/20240619/obse-1953905588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, обсе, госдума рф, вячеслав володин, парламентская ассамблея обсе