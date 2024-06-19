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Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
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12:31 19.06.2024 (обновлено: 15:15 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:31
2024-06-19T15:15
политика
россия
обсе
госдума рф
вячеслав володин
парламентская ассамблея обсе
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ."Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам", — сказал политик.Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение депутатов.Вице-спикер Петр Толстой отметил, что диалог в Парламентской ассамблее ОБСЕ практически прекратился.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине.Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.
https://ria.ru/20240619/obse-1953937450.html
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политика, россия, обсе, госдума рф, вячеслав володин, парламентская ассамблея обсе
Политика, Россия, ОБСЕ, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея ОБСЕ
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Комитету ГД поручили готовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
"Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам", — сказал политик.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Толстой не исключил возобновления диалога с ПА ОБСЕ после победы России
Вчера, 12:44
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение депутатов.
Вице-спикер Петр Толстой отметил, что диалог в Парламентской ассамблее ОБСЕ практически прекратился.
В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине.
Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ
Вчера, 11:32
 
ПолитикаРоссияОБСЕГосдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея ОБСЕ
 
 
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