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Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:31
2024-06-19T12:31
2024-06-19T15:15
политика
россия
обсе
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вячеслав володин
парламентская ассамблея обсе
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ."Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам", — сказал политик.Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение депутатов.Вице-спикер Петр Толстой отметил, что диалог в Парламентской ассамблее ОБСЕ практически прекратился.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине.Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.
https://ria.ru/20240619/obse-1953937450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, обсе, госдума рф, вячеслав володин, парламентская ассамблея обсе
Политика, Россия, ОБСЕ, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея ОБСЕ
Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Комитету ГД поручили готовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ