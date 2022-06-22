https://ria.ru/20220622/delegaty-1797384095.html

Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах

Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах - РИА Новости, 22.06.2022

Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах

Посольство Великобритании в России сообщило РИА Новости, что все члены российской делегации, планировавшие участие в ПА ОБСЕ, находятся под санкциями, им... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:34

2022-06-22T17:34

2022-06-22T17:40

великобритания

в мире

обсе

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_5760059357bda583e177ff02d946c647.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании в России сообщило РИА Новости, что все члены российской делегации, планировавшие участие в ПА ОБСЕ, находятся под санкциями, им запрещен въезд в страну."Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - рассказали в посольстве. Там пояснили, что "данные санкции запрещают им, в том числе, совершать поездки в Великобританию".Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.

https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, обсе, россия, санкции в отношении россии