https://ria.ru/20220622/delegaty-1797384095.html
Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах
Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах - РИА Новости, 22.06.2022
Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах
Посольство Великобритании в России сообщило РИА Новости, что все члены российской делегации, планировавшие участие в ПА ОБСЕ, находятся под санкциями, им... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:34
2022-06-22T17:34
2022-06-22T17:40
великобритания
в мире
обсе
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании в России сообщило РИА Новости, что все члены российской делегации, планировавшие участие в ПА ОБСЕ, находятся под санкциями, им запрещен въезд в страну."Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - рассказали в посольстве. Там пояснили, что "данные санкции запрещают им, в том числе, совершать поездки в Великобританию".Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.
https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, обсе, россия, санкции в отношении россии
17:34 22.06.2022 (обновлено: 17:40 22.06.2022)
Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах
Посольство Британии: все российские делегаты на ПА ОБСЕ находятся под санкциями