https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html

Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене

Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 13.02.2024

Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене

Российская делегация не намерена участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-25 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:27

2024-02-13T16:27

2024-02-13T17:03

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россия

вена

константин косачев

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская делегация не намерена участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-25 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сейчас ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО и Евросоюза, имеющими там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах", - написал политик в своем телеграм-канале.По его словам, именно поэтому делегация Федерального Собрания обоснованно отвергла все попытки нарушения регламента Организации со стороны западного "агрессивно-послушного большинства"."И именно по этой причине мы не участвовали в работе последних сессий ПА ОБСЕ и не намерены участвовать в предстоящей сессии (Вена, 23-25 февраля). Либо на равных, либо никак", - подчеркнул Косачев.Сенатор также напомнил, что приостановка участия делегации Федерального Собрания в не устраивающих их мероприятиях ПА ОБСЕ уже используется в работе. Он также отметил, что не вызывает сомнений данная сегодня в Государственной Думе негативная оценка деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ."При этом считаем важным сохранять для российских представителей право использовать публичную трибуну там и тогда, где и когда это отвечает нашим национальным интересам. Не исключаем, что однажды такой площадкой вновь может оказаться и находящаяся сейчас в столь плачевном состоянии ПА ОБСЕ, если это будет отвечать задаче разъяснения российских озабоченностей и продвижения нашего видения справедливого мироустройства", - написал политик.По его мнению, именно "мы, и никто другой за нас, должны сохранить возможность определять форматы наших дальнейших действий на этот счет, не допуская никакого ограничения полномочий и нарушения прав российской делегации, но используя любые возможности для диалога и для отстаивания позиций России". "Даже когда эмоции подсказывают иное", - отметил Косачев."С учетом изложенного в Совете Федерации самым внимательным образом изучат соответствующие предложения наших коллег в Государственной Думе в целях выработки согласованной позиции нашей делегации в ПА ОБСЕ для её дальнейшего обсуждения палатами Федерального Собрания", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20240213/obse-1927078350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обсе, россия, вена, константин косачев