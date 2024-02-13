https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html
Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 13.02.2024
Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Российская делегация не намерена участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-25 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:27
2024-02-13T16:27
2024-02-13T17:03
обсе
россия
вена
константин косачев
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская делегация не намерена участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-25 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сейчас ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО и Евросоюза, имеющими там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах", - написал политик в своем телеграм-канале.По его словам, именно поэтому делегация Федерального Собрания обоснованно отвергла все попытки нарушения регламента Организации со стороны западного "агрессивно-послушного большинства"."И именно по этой причине мы не участвовали в работе последних сессий ПА ОБСЕ и не намерены участвовать в предстоящей сессии (Вена, 23-25 февраля). Либо на равных, либо никак", - подчеркнул Косачев.Сенатор также напомнил, что приостановка участия делегации Федерального Собрания в не устраивающих их мероприятиях ПА ОБСЕ уже используется в работе. Он также отметил, что не вызывает сомнений данная сегодня в Государственной Думе негативная оценка деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ."При этом считаем важным сохранять для российских представителей право использовать публичную трибуну там и тогда, где и когда это отвечает нашим национальным интересам. Не исключаем, что однажды такой площадкой вновь может оказаться и находящаяся сейчас в столь плачевном состоянии ПА ОБСЕ, если это будет отвечать задаче разъяснения российских озабоченностей и продвижения нашего видения справедливого мироустройства", - написал политик.По его мнению, именно "мы, и никто другой за нас, должны сохранить возможность определять форматы наших дальнейших действий на этот счет, не допуская никакого ограничения полномочий и нарушения прав российской делегации, но используя любые возможности для диалога и для отстаивания позиций России". "Даже когда эмоции подсказывают иное", - отметил Косачев."С учетом изложенного в Совете Федерации самым внимательным образом изучат соответствующие предложения наших коллег в Государственной Думе в целях выработки согласованной позиции нашей делегации в ПА ОБСЕ для её дальнейшего обсуждения палатами Федерального Собрания", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20240213/obse-1927078350.html
https://ria.ru/20240208/obse-1926098218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обсе, россия, вена, константин косачев
ОБСЕ, Россия, Вена, Константин Косачев
Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Косачев: российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская делегация не намерена участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-25 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сейчас ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО
и Евросоюза, имеющими там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах", - написал политик в своем телеграм-канале.
По его словам, именно поэтому делегация Федерального Собрания обоснованно отвергла все попытки нарушения регламента Организации со стороны западного "агрессивно-послушного большинства".
"И именно по этой причине мы не участвовали в работе последних сессий ПА ОБСЕ и не намерены участвовать в предстоящей сессии (Вена, 23-25 февраля). Либо на равных, либо никак", - подчеркнул Косачев.
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Сенатор также напомнил, что приостановка участия делегации Федерального Собрания в не устраивающих их мероприятиях ПА ОБСЕ уже используется в работе. Он также отметил, что не вызывает сомнений данная сегодня в Государственной Думе негативная оценка деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"При этом считаем важным сохранять для российских представителей право использовать публичную трибуну там и тогда, где и когда это отвечает нашим национальным интересам. Не исключаем, что однажды такой площадкой вновь может оказаться и находящаяся сейчас в столь плачевном состоянии ПА ОБСЕ, если это будет отвечать задаче разъяснения российских озабоченностей и продвижения нашего видения справедливого мироустройства", - написал политик.
По его мнению, именно "мы, и никто другой за нас, должны сохранить возможность определять форматы наших дальнейших действий на этот счет, не допуская никакого ограничения полномочий и нарушения прав российской делегации, но используя любые возможности для диалога и для отстаивания позиций России". "Даже когда эмоции подсказывают иное", - отметил Косачев.
"С учетом изложенного в Совете Федерации самым внимательным образом изучат соответствующие предложения наших коллег в Государственной Думе в целях выработки согласованной позиции нашей делегации в ПА ОБСЕ для её дальнейшего обсуждения палатами Федерального Собрания", - заключил Косачев.
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