https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html
Матвиенко объяснила значение приостановки участия России в ПА ОБСЕ
Матвиенко объяснила значение приостановки участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Матвиенко объяснила значение приостановки участия России в ПА ОБСЕ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ и, соответственно, выплаты в эту организацию. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:37
2024-06-19T10:37
2024-06-19T16:53
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валентина матвиенко
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совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ и, соответственно, выплаты в эту организацию.Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Я поддерживаю предложение подготовить вместе с (депутатами) Госдумы решение о приостановке нашего участия в ПА ОБСЕ и соответственно, о приостановке выплат в организацию", - сказала политик на заседании палаты.
https://ria.ru/20240619/obse-1953887227.html
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россия, обсе, румыния, валентина матвиенко, григорий карасин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, ОБСЕ, Румыния, Валентина Матвиенко, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Матвиенко объяснила значение приостановки участия России в ПА ОБСЕ
Спикер Совфеда Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ