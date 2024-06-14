https://ria.ru/20240614/karasin-1953023652.html
Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ
Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ - РИА Новости, 14.06.2024
Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ
Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:54
2024-06-14T20:54
2024-06-14T21:25
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григорий карасин
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бухарест
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале."В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что "с учетом российской агрессии против Украины" ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну", — говорится в посте.Сенатор отметил, что Москва запомнит это решение Бухареста."Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации", — добавил Карасин.Как заявил на прошлой неделе РИА Новости лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию организации в Румынии.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951645836.html
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328482.html
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румыния, обсе, россия, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), бухарест, москва, лдпр, совет федерации рф, в мире
Румыния, ОБСЕ, Россия, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик), Бухарест, Москва, ЛДПР, Совет Федерации РФ, В мире
Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ
Карасин: Румыния сообщила, что не выдаст визы российской делегации на ПА ОБСЕ