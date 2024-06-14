https://ria.ru/20240614/karasin-1953023652.html

Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ - РИА Новости, 14.06.2024

Румыния отказала в визах российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:54

2024-06-14T20:54

2024-06-14T21:25

румыния

обсе

россия

григорий карасин

леонид слуцкий (политик)

бухарест

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале."В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что "с учетом российской агрессии против Украины" ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну", — говорится в посте.Сенатор отметил, что Москва запомнит это решение Бухареста."Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации", — добавил Карасин.Как заявил на прошлой неделе РИА Новости лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию организации в Румынии.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951645836.html

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328482.html

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