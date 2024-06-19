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Джабаров предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
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10:32 19.06.2024 (обновлено: 11:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obse-1953885945.html
Джабаров предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ
Джабаров предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Джабаров предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ
Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, эта позиция согласована с коллегами из Госдумы,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:32
2024-06-19T11:08
обсе
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, эта позиция согласована с коллегами из Госдумы, сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ."Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе парламентской ассамблее ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Государственной Думы", - сказал Джабаров в ходе пленарного заседания СФ.Сенатор отметил, что ситуация с невыдачей виз российской делегации была обсуждена в комитете Совфеда по международным делам."Вынужден ещё раз констатировать, что процессы деградации ПА ОБСЕ в последнее время только усиливаются. Из равноправного диалога ассамблея превратилась в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. На наш взгляд, уничтожены все принципы, на которых держалась организация. Тотальная украинизация её повестки практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы", - резюмировал Джабаров.
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обсе, госдума рф, румыния, владимир джабаров, в мире, россия, совет федерации рф
ОБСЕ, Госдума РФ, Румыния, Владимир Джабаров, В мире, Россия, Совет Федерации РФ

Джабаров предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, эта позиция согласована с коллегами из Госдумы, сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ.
«
"Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе парламентской ассамблее ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Государственной Думы", - сказал Джабаров в ходе пленарного заседания СФ.
Сенатор отметил, что ситуация с невыдачей виз российской делегации была обсуждена в комитете Совфеда по международным делам.
"Вынужден ещё раз констатировать, что процессы деградации ПА ОБСЕ в последнее время только усиливаются. Из равноправного диалога ассамблея превратилась в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. На наш взгляд, уничтожены все принципы, на которых держалась организация. Тотальная украинизация её повестки практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы", - резюмировал Джабаров.
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ОБСЕГосдума РФРумынияВладимир ДжабаровВ миреРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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