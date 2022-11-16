16:06 16.11.2022 (обновлено: 16:57 16.11.2022)
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
ПА ОБСЕ: решение о невыдаче виз делегации из России принималось на национальном уровне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСимволика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
ЦЮРИХ, 16 ноя — РИА Новости. Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций и прессы организации Нэт Пэрри.
Сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. Кроме того, въездные документы также не выдали представителям Белоруссии. По словам Джабарова, о невозможности участия делегаций двух стран в сессии ассамблеи Москву уведомила руководитель польской делегации в ПА ОБСЕ.
Позднее МИД восточноевропейской страны подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. По мнению Варшавы, приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
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