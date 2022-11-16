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В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации - РИА Новости, 16.11.2022
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В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации - РИА Новости, 16.11.2022
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:06
2022-11-16T16:57
в мире
парламентская ассамблея обсе
польша
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ЦЮРИХ, 16 ноя — РИА Новости. Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций и прессы организации Нэт Пэрри.Пэрри отметил, что санкции против российских депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ввели из-за спецоперации на Украине.Сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. Кроме того, въездные документы также не выдали представителям Белоруссии. По словам Джабарова, о невозможности участия делегаций двух стран в сессии ассамблеи Москву уведомила руководитель польской делегации в ПА ОБСЕ.Позднее МИД восточноевропейской страны подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. По мнению Варшавы, приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
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в мире, парламентская ассамблея обсе, польша, россия
В мире, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Польша, Россия
16:06 16.11.2022 (обновлено: 16:57 16.11.2022)
 
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации

ПА ОБСЕ: решение о невыдаче виз делегации из России принималось на национальном уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСимволика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
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ЦЮРИХ, 16 ноя — РИА Новости. Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций и прессы организации Нэт Пэрри.

"ПА ОБСЕ донесла позицию российской делегации до польской принимающей стороны, <…> но решение о допуске лиц, находящихся под санкциями ЕС, <…> принимается на национальном уровне. Польша решила не отменять ограничения на поездки для российских парламентариев", — пояснил он.

Пэрри отметил, что санкции против российских депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ввели из-за спецоперации на Украине.
Сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. Кроме того, въездные документы также не выдали представителям Белоруссии. По словам Джабарова, о невозможности участия делегаций двух стран в сессии ассамблеи Москву уведомила руководитель польской делегации в ПА ОБСЕ.
Позднее МИД восточноевропейской страны подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. По мнению Варшавы, приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
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