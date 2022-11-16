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В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации

В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации - РИА Новости, 16.11.2022

В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации

Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:06

2022-11-16T16:06

2022-11-16T16:57

в мире

парламентская ассамблея обсе

польша

россия

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ЦЮРИХ, 16 ноя — РИА Новости. Польша самостоятельно приняла решение о невыдаче виз российской делегации, необходимых для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций и прессы организации Нэт Пэрри.Пэрри отметил, что санкции против российских депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ввели из-за спецоперации на Украине.Сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. Кроме того, въездные документы также не выдали представителям Белоруссии. По словам Джабарова, о невозможности участия делегаций двух стран в сессии ассамблеи Москву уведомила руководитель польской делегации в ПА ОБСЕ.Позднее МИД восточноевропейской страны подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. По мнению Варшавы, приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".

https://ria.ru/20221027/balans-1827214584.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, парламентская ассамблея обсе, польша, россия