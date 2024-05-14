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Биография Марата Хуснуллина

Биография Марата Хуснуллина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Марата Хуснуллина

Марат Шакирзянович Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:46

2024-05-14T21:46

2024-05-14T22:23

справки

казань

марат хуснуллин

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Марат Шакирзянович Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани.В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт (ныне в составе Казанского (Приволжского) федерального университета) по специальности "экономист". В 2000 году прошел обучение в Открытом университете Великобритании, получив диплом профессионального менеджера. Кандидат экономических наук (2006).Трудовую деятельность начал в 1983 году лаборантом обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Советской Армии.В период с 1986 по 1987 год работал лаборантом ТСО Казанского финансово-экономического института.С 1987 по 1995 год – главный бухгалтер, председатель кооператива "Темп".С 1995 по 1997 год занимал пост генерального директора ООО "Интерпластсервис".В период с 1997 по 2000 год работал генеральным директором ООО Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс".В 1999-2001 годах являлся депутатом Государственного совета Республики Татарстан от территориального Прикамского округа.С 2000 по 2001 год – заместитель генерального директора - директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО "Татэнерго".С мая 2001 года – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.18 ноября 2010 года Марат Хуснуллин был назначен руководителем департамента строительства правительства Москвы.В декабре 2010 года назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.С 6 июня 2013 года – исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.21 января 2020 года был назначен на должность заместителя председателя правительства РФ. Марат Хуснуллин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), орденом Почета (2018), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010) и др.Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (2017).Заслуженный строитель Республики Татарстан, Почетный строитель России, почетный строитель города Москвы, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.Заслуженный строитель Республики Татарстан.Почетный строитель города Москвы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казань, марат хуснуллин