Хуснуллин заявил о тревожной ситуации с ипотекой в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ситуация с выдачей рыночной ипотеки вызывает тревогу, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".
Вице-премьер уточнил, что для решения возникшей проблемы правительство увеличило масштаб мер государственной поддержки. Объём выделенной помощи в текущем году достиг рекордного уровня. Принятые меры сосредоточены на сохранении темпов строительства и оказании поддержки регионам, подчеркнул он.
В четверг пресс-служба управления Росреестра по Москве сообщила о том, что в январе-октябре 2025 года было зарегистрировано около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% ниже результата десяти месяцев прошлого года.
В том числе в октябре столичный Росреестр зафиксировал около 9,8 тысячи ипотек, что почти на 18% меньше, чем в октябре прошлого года. Относительно предыдущего месяца показатель сократился на 14,1%.
