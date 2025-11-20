Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги - РИА Новости, 20.11.2025
Пензенская область
Пензенская область
 
20:22 20.11.2025
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги - РИА Новости, 20.11.2025
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
Пензенская область шестой год подряд входит в число лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз -... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:22:00+03:00
2025-11-20T20:22:00+03:00
пензенская область
Пензенская область

Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги

© Фото : Мельниченко/TelegramПензенская область стала обладателем "Золотого катка" за реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"
Пензенская область стала обладателем Золотого катка за реализацию нового национального проекта Инфраструктура для жизни - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Мельниченко/Telegram
Пензенская область стала обладателем "Золотого катка" за реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"
ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Пензенская область шестой год подряд входит в число лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз - "Золотой каток", сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
"Пензенская область стала обладателем "Золотого катка" за реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"! Высшую награду в сфере строительства и ремонта дорог вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил в Москве, где сегодня завершилась "Транспортная неделя-2025"... Для нашей области этот "Золотой каток" стал шестым по счету. Хорошие дороги - одно из ключевых условий для развития региона, для жизни наших городов, сел и деревень", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По словам глава региона, область отмечена за достижение наилучших показателей в сфере ремонта и строительства дорог.
"В течение года Пензенская область стабильно входила в число лидеров по стране. Благодаря командной работе в срок и с хорошим качеством выполнили все, что запланировали. По нацпроекту отремонтировали 232 километра дорог, ввели в эксплуатацию девять мостов. Всего уложили 1,5 миллиона квадратных метров асфальта", - отметил губернатор.
Пензенская область
 
 
