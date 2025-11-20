Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги

ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Пензенская область шестой год подряд входит в число лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз - "Золотой каток", сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

По словам глава региона, область отмечена за достижение наилучших показателей в сфере ремонта и строительства дорог.

"В течение года Пензенская область стабильно входила в число лидеров по стране. Благодаря командной работе в срок и с хорошим качеством выполнили все, что запланировали. По нацпроекту отремонтировали 232 километра дорог, ввели в эксплуатацию девять мостов. Всего уложили 1,5 миллиона квадратных метров асфальта", - отметил губернатор.