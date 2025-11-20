https://ria.ru/20251120/doroga-2056425798.html
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
Пензенская область шестой год подряд входит в число лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз -... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:22:00+03:00
2025-11-20T20:22:00+03:00
2025-11-20T20:22:00+03:00
пензенская область
2025
ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Пензенская область шестой год подряд входит в число лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз - "Золотой каток", сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
"Пензенская область стала обладателем "Золотого катка" за реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"! Высшую награду в сфере строительства и ремонта дорог вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил в Москве, где сегодня завершилась "Транспортная неделя-2025"... Для нашей области этот "Золотой каток" стал шестым по счету. Хорошие дороги - одно из ключевых условий для развития региона, для жизни наших городов, сел и деревень", - написал Мельниченко в Telegram-канале
По словам глава региона, область отмечена за достижение наилучших показателей в сфере ремонта и строительства дорог.
"В течение года Пензенская область стабильно входила в число лидеров по стране. Благодаря командной работе в срок и с хорошим качеством выполнили все, что запланировали. По нацпроекту отремонтировали 232 километра дорог, ввели в эксплуатацию девять мостов. Всего уложили 1,5 миллиона квадратных метров асфальта", - отметил губернатор.