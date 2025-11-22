https://ria.ru/20251122/zhile-2056729608.html
Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке
Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке - РИА Новости, 22.11.2025
Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке
Ждать массовой льготной ипотеки на вторичное жилье не стоит, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:00:00+03:00
2025-11-22T00:00:00+03:00
2025-11-22T00:00:00+03:00
жилье
москва
россия
марат хуснуллин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995894441_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_b1da1171703b29138a86a6d57f0ab68d.jpg
https://ria.ru/20251121/ipoteka-2056653140.html
https://ria.ru/20251121/gosduma-2056483219.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995894441_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_f6f5ca874a5a534912a79825a61f0486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, россия, марат хуснуллин, общество
Жилье, Москва, Россия, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке
Хуснуллин: массовой льготной ипотеки на вторичном рынке жилья не будет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Ждать массовой льготной ипотеки на вторичное жилье не стоит, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Льготная ипотека на вторичное жилье очень популярна, но мы все-таки большие средства тратим на поддержку первичной ипотеки, куда люди инвестировали собственные средства. Массово расширять льготную ипотеку на вторичное жилье пока не планируем чисто из-за финансовых ограничений. Безусловно, если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в 5-6%, то ничего субсидировать не придется", - сказал Хуснуллин
журналисту телеканала "Россия 24" Наиле Аскер-заде.
Вице-премьер напомнил, что были выполнены поручения главы государства по расширению дальневосточной и арктической льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Однако эти меры, по его словам, носят точечный характер.
"Проанализировав изменения в стоимости строительства, с удивлением обнаружил, что непосредственно на стройку в среднем по стране сегодня приходится меньше 50% в итоговой стоимости квадратного метра жилья. Все остальное – банковские проценты, социальная инфраструктура, расходы на ведение бизнеса, рекламу, транспортные расходы и прочее. Подобное наблюдаю впервые", - заключил Хуснуллин.