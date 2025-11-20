Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

КОСТРОМА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Костромской области диплом за реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба администрации региона.

Сообщается, что итоги работы регионов в дорожной сфере подвели в Москве в рамках традиционной "Транспортной недели".

"Хочу отметить, что команда Костромской области системно работает, четкое исполнение. На сегодняшнюю дату уже 100-процентное освоение программы этого года. Большие молодцы! Спасибо!" - отметил Марат Хуснуллин, вручая награду губернатору Сергею Ситникову.

В этом году в Костромской области приведены в нормативное состояние около 200 километров дорог. Причем беспрецедентные объемы ремонтов – внутри районных центров, отмечают в областной администрации. Это позволило эффективно использовать средства и значительно повысить качество работ.

Основным подрядчиком является областное дорожное предприятие "Костромаавтодор".

Ситников отметил, что Костромская область – это огромная территория, где много дорог. И, поскольку в регионе не очень большой дорожный фонд, руководство приняло решение, что основная ставка будет делаться на областное государственное предприятие "Костромаавтодор".

"Мы сохранили его, сконцентрировали дополнительные силы и средства, закупили новую технику. Сегодня силами "Костромаавтодора" мы строим и ремонтируем большую часть дорог региона. Я обращаю внимание, область отмечена за высокую финансовую дисциплину в дорожной деятельности. Это, в том числе, стало возможным благодаря тому, что на дорогах работает государственное предприятие, у которого расходы очень жестко учитываются", - сказал Ситников.

Он добавил, что еще одним региональным достижением является "при высоком качестве стоимость ремонта и строительства не самая высокая".

"Это тоже наше региональное достижение. Задачи на будущее – сохранять дороги, содержать их и ремонтировать, строить новые", – прокомментировал Сергей Ситников.