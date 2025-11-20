Рейтинг@Mail.ru
Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:56 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sitnikov-2056432456.html
Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 20.11.2025
Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Костромской области диплом за реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:56:00+03:00
2025-11-20T20:56:00+03:00
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
https://ria.ru/20251118/kostroma-2055857147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Костромская область
Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Губернатор Ситников отмечен за исполнение нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Костромской области диплом за реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что итоги работы регионов в дорожной сфере подвели в Москве в рамках традиционной "Транспортной недели".
"Хочу отметить, что команда Костромской области системно работает, четкое исполнение. На сегодняшнюю дату уже 100-процентное освоение программы этого года. Большие молодцы! Спасибо!" - отметил Марат Хуснуллин, вручая награду губернатору Сергею Ситникову.
В этом году в Костромской области приведены в нормативное состояние около 200 километров дорог. Причем беспрецедентные объемы ремонтов – внутри районных центров, отмечают в областной администрации. Это позволило эффективно использовать средства и значительно повысить качество работ.
Основным подрядчиком является областное дорожное предприятие "Костромаавтодор".
Ситников отметил, что Костромская область – это огромная территория, где много дорог. И, поскольку в регионе не очень большой дорожный фонд, руководство приняло решение, что основная ставка будет делаться на областное государственное предприятие "Костромаавтодор".
"Мы сохранили его, сконцентрировали дополнительные силы и средства, закупили новую технику. Сегодня силами "Костромаавтодора" мы строим и ремонтируем большую часть дорог региона. Я обращаю внимание, область отмечена за высокую финансовую дисциплину в дорожной деятельности. Это, в том числе, стало возможным благодаря тому, что на дорогах работает государственное предприятие, у которого расходы очень жестко учитываются", - сказал Ситников.
Он добавил, что еще одним региональным достижением является "при высоком качестве стоимость ремонта и строительства не самая высокая".
"Это тоже наше региональное достижение. Задачи на будущее – сохранять дороги, содержать их и ремонтировать, строить новые", – прокомментировал Сергей Ситников.
Костромскую область регулярно отмечают на федеральном уровне за успехи в дорожной сфере. В том числе, в 2021 году команда региона была отмечена как лидер по контрактации объектов в рамках реализации нацпроекта.
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пятизвездочную гостиницу откроют в Костроме при поддержке властей
18 ноября, 22:14
 
Костромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала