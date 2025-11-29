На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Санатории и базы отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР, такие планы заложены в рамках разрабатываемого мастер-плана развития этой территории, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
«
"Во-первых, должна развиваться пляжная зона - первая линия. На первой линии должны располагаться санатории, базы отдыха, пансионаты, гостиницы", - рассказал Пушилин.
На второй линии, по его словам, запланировано строительство объектов общего пользования: рестораны, кафе, спортивные объекты, торговые центры. На третей - арендное жилье и размещение персонала. Предусмотрено и строительство всей необходимой инфраструктуры, в том числе очистных сооружений
Пушилин подчеркнул, что развивать побережье Азовского моря планируется комплексно - без хаотичной застройки.
"Туризм для Донбасса - это точка роста. В новой структуре экономики туризм будет играть одну из важных ролей. Мы с этим определились", - заключил он.
В начале ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что свыше 120 километров прибрежной зоны войдут в мастер - план развития побережья Азовского моря.