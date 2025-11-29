На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Санатории и базы отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР, такие планы заложены в рамках разрабатываемого мастер-плана развития этой территории, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.

На второй линии, по его словам, запланировано строительство объектов общего пользования: рестораны, кафе, спортивные объекты, торговые центры. На третей - арендное жилье и размещение персонала. Предусмотрено и строительство всей необходимой инфраструктуры, в том числе очистных сооружений