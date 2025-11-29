Рейтинг@Mail.ru
На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха
Туризм
 
29.11.2025
На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха
На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха - РИА Новости, 29.11.2025
На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха
Санатории и базы отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР, такие планы заложены в рамках разрабатываемого мастер-плана развития этой территории,... РИА Новости, 29.11.2025
На побережье Азовского моря в ДНР построят санатории и базы отдыха

Пушилин: на побережье Азовского моря построят санатории и базы отдыха

Побережье Азовского моря в Мариуполе
Побережье Азовского моря в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Depositphotos.com / masintos
Побережье Азовского моря в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Санатории и базы отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР, такие планы заложены в рамках разрабатываемого мастер-плана развития этой территории, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Во-первых, должна развиваться пляжная зона - первая линия. На первой линии должны располагаться санатории, базы отдыха, пансионаты, гостиницы", - рассказал Пушилин.
На второй линии, по его словам, запланировано строительство объектов общего пользования: рестораны, кафе, спортивные объекты, торговые центры. На третей - арендное жилье и размещение персонала. Предусмотрено и строительство всей необходимой инфраструктуры, в том числе очистных сооружений
Пушилин подчеркнул, что развивать побережье Азовского моря планируется комплексно - без хаотичной застройки.
"Туризм для Донбасса - это точка роста. В новой структуре экономики туризм будет играть одну из важных ролей. Мы с этим определились", - заключил он.
В начале ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что свыше 120 километров прибрежной зоны войдут в мастер - план развития побережья Азовского моря.
Отдыхающие на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин
30 мая, 06:01
 
Туризм Азовское море Донецкая Народная Республика Донбасс Денис Пушилин Марат Хуснуллин
 
 
