Паспорта, недвижимость, кредиты: что изменится с 1 декабря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Елена Савельева. В России вступает в силу ряд важных законодательных изменений. Внедряются цифровые паспорта, у иностранных граждан станут собирать биометрию, заканчивается мораторий на штрафы для застройщиков. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.

Цифровой паспорт

В последний месяц года стартует второй этап программы электронных паспортов. Цифровой ID — это QR-код, удостоверяющий личность. Сгенерировать такой сейчас можно в мессенджере MAX, скоро подключатся и "Госуслуги".

Первый этап, в частности, позволяет подтверждать электронным паспортом возраст при покупке алкоголя или табачных изделий.

Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, к тестированию технологии присоединились тысячи магазинов торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл" по всей стране.

На втором этапе электронный документ разрешат предъявлять в банках и других финансовых организациях при условии, что законодательство и нормативные акты ЦБ не требуют исключительно бумажный носитель.

При этом можно дать согласие на использование электронных данных или отозвать его с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, которая оформляется в приложении "Госключ". До 1 июля 2027-го действует и простая электронная подпись.

Сбор биометрии у иностранцев

С 1 декабря по 30 июня следующего года на пограничных пунктах в рамках эксперимента предполагается собирать биометрические данные иностранцев и лиц без гражданства. Эту информацию используют для формирования цифрового профиля.

До этого иностранцы при въезде в Россию должны были в течение семи рабочих дней обратиться в отделение МВД или почты, чтобы встать на учет. С 1 декабря 2024 года запустили эксперимент по цифровизации: в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном Жуковском и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцев, а также лиц без гражданства фотографировали и брали у них отпечатки пальцев.

Пока собирать биометрию будут у граждан Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Позже распространят на остальных.

Это не просто техническое усовершенствование, а стратегический шаг к созданию прозрачной, контролируемой и безопасной миграционной среды, пояснил РИА Новости адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.

Перерасчет пенсий и соцвыплат

Фиксированная часть пенсии тех, кому в ноябре исполнилось 80, удваивается: с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Это произойдет автоматически, подавать заявления или предоставлять документы не потребуется.

Такая же индексация предусмотрена для инвалидов первой группы. Кроме того, повышается надбавка за уход: для получателей страховой пенсии — до 1314 рублей, государственной — до 1377.

Уплата налога

До 1 декабря нужно уплатить налог на имущество за 2024 год. ФНС уже разослала уведомления всем владельцам недвижимости, транспорта и земельных участков — по почте, в личный кабинет на сайте ФНС, а также на портал "Госуслуги" (если такая опция подключена). О сумме менее 300 рублей уведомление не направляется.

Оплатить можно через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на ЕПГУ, онлайн-сервисы банков — партнеров ФНС, отделения банков.

Если сумма указана некорректно, нужно обратиться в налоговый орган. В случае неуплаты за каждый день просрочки полагаются пени — из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ.

Штрафы для застройщиков

С 31 декабря для застройщиков истекает мораторий на неустойку, штраф, пени за не сданные вовремя дома и нарушения условий договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

Мораторий вводился в качестве временной меры поддержки отрасли — во время пандемии, затем в 2022 году и весной 2024-го. Летом этого года продлили до конца декабря.

Пока действовал мораторий, дольщик или судебный пристав не могли требовать компенсации за просрочку сдачи жилья.

В конце ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что доля проектов, по которым сроки сдачи перенесли без уплаты штрафов, достигла 19% — это коснулось 132 тысяч ипотечных заемщиков.

С 1 января средства с застройщиков взыскиваются в общем порядке. Вместе с тем, как уточняли в Минстрое, может появиться механизм рассрочки по штрафам и пеням.

Многоквартирные дома

С 1 декабря любые работы, влияющие на внешний облик здания, придется согласовывать с большинством собственников. Например, установку кондиционера или спутниковой антенны.

Сдача в аренду подвальных помещений, чердаков или размещение рекламы на фасадах потребуют одобрения двух третей собственников.

Вводится персональная финансовая ответственность за повреждение общего имущества. Если действия жильца повлекли ущерб, расходы на восстановление взыщут непосредственно с него.

Усложняется процедура смены управляющей компании (УК). Договор можно расторгнуть только по истечении года с момента его заключения, если нарушений со стороны УК нет.

Отмена "автопродления" прав

Тридцать первое декабря — последний день "автопродления" водительских удостоверений.

Национальные ВУ, срок которых истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, считаются действительными еще три года. Это ввели временно в 2020-м в период пандемии.

С 1 января 2026 года замена ВУ происходит по обычной схеме — раз в десять лет.

Для получения нового удостоверения потребуется: медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем — медсправка по форме № 003-В/у, старое ВУ, паспорт и оплата госпошлины. С 1 сентября 2025-го госпошлина при замене национальных прав увеличилась с двух до четырех тысяч рублей, международных — с 1,6 до 3,2 тысячи.

Кредитный рейтинг и рассрочки

С 14 декабря при распределении государственных ресурсов учитывается кредитный рейтинг финансовых организаций — не меньше определенного уровня по национальной шкале.

Речь идет о размещении денежных средств государственных корпораций и компаний, стратегических ФГУП, резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, Федеральной корпорации по развитию МСП, Российского научного фонда, накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, открытии эскроу-счетов по долевому строительству.

Средства пенсионных резервов, сформированных в соответствии с Законом о НПФ, могут размещаться в кредитных организациях, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России.

А именно: "AA-(RU)" согласно шкале АКРА, "ruАА-" по шкале "Эксперта РА", "AA-.ru" по шкале "Национальных кредитных рейтингов" и "АА-|ru|" по шкале Национального рейтингового агентства.

Кроме того, максимальный срок беспроцентной рассрочки теперь — шесть месяцев. Если покупатель не выполнил вовремя платеж, штраф — до 20 процентов годовых от суммы долга.

ГОСТы для детских товаров

С 1 декабря вступает в силу ГОСТ с рекомендациями по изготовлению детской посуды, ванночек, горшков, расчесок и других пластмассовых товаров.

Стандарт устанавливает общие технические требования к таким изделиям, правила их хранения и транспортировки.