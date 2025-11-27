Дорожный каркас: как обновляют опорную сеть российских трасс

С этого года в России реализуется национальный проект "Инфраструктура для жизни" . Его цель – создать людям комфортную и безопасную среду для проживания с фокусом на опорные населенные пункты. Один из важных критериев такого комфорта – транспортная доступность и связанность территорий. Для этого проводится в том числе обновление инфраструктуры опорной сети автомобильных дорог. К 2030 году их планируется привести в порядок не менее 85%. Создание единого транспортного каркаса дает мощный импульс для экономического роста территорий и качества жизни людей. Подробнее о том, как идет обновление опорной сети и как эта работа меняет качество жизни, читайте в материале РИА Новости.

Опорная сеть

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, на сегодняшний день в опорную сеть входят 140 тысяч километров наиболее загруженных дорог, которые связывают 2160 опорных населенных пунктов по всей стране. Речь идет о маршрутах, включая участки международных транспортных коридоров, все автомобильные дороги федерального значения и отдельные региональные, где фиксируется максимальный поток пассажиров и грузов. Экономический эффект от развития опорной сети огромен.

"Эти трассы связывают не только столицы регионов с муниципальными районами, но и ведут к крупным городам, промышленным центрам, к границам соседних государств. Именно по ним движется основной грузо- и пассажиропоток", — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Так, трасса Р-258 "Байкал" Иркутск – Улан-Удэ – Чита, связывающая Россию со странами Азии, играет ключевую роль для роста объемов товарооборота. Недавнее обновление дорожного полотна на участке в Забайкальском крае напрямую влияет на время доставки грузов и снижение их стоимости.

Возьмем более локальный пример. В Татарстане реконструировали 11 километров трассы Р-239 Казань – Оренбург с обходом села Сокуры. Обновление участка позволило вывести транзитный транспорт за пределы села и быстрее выехать из Казани и аэропорта на платную магистраль М-12 "Восток". Кроме того, это даст возможность построить в Лаишевском районе более 7,5 миллионов квадратных метров жилья и создать новые производственные площадки.

Обходы как импульс к развитию

Строительство обходов – еще одна из задач нацпроекта . По планам к 2030 году в стране появится не менее 50 таких объездов. Ранее, с 2019 по 2024 год, было построено и реконструировано 39 транзитных участков в обход населенных пунктов.

Польза очевидна: логистические издержки для бизнеса резко снижаются. Грузовики не стоят часами в городских пробках – экономится топливо и ресурс техники, высвобождается время для дополнительных рейсов.

На данный момент идет строительство нового направления трассы М-5 "Урал". Протяженность участка составляет 60 километров от границы с Башкирией до поселка Кропачево. В этом году уже открыли 14 километров в Ашинском районе.

Самый сложный участок в масштабном проекте – 19-километровый обход города Сим в Челябинской области. Завершение строительства обхода позволит перенаправить транзитный транспорт в объезд города, а также сократить протяженность маршрута и общее время в пути. Сейчас ведется надвижка пролетных строений эстакады – самой крупной на Южном Урале. Эстакада длиной более километра и высотой до 46 метров будет иметь 27 пролетов.

Масштабное строительство ведется и на такой загруженной трассе, как Адлер – Красная Поляна (А-149). Протяженность участка в обход Адлера – около 10 километров. Дорога позволит не только быстрее добираться из центра Сочи до аэропорта, но и существенно разгрузит развивающиеся районы пригорода.

В июле этого года на трассе А-149 открыли обновленный путепровод – его расширили до 13,5 метров. Эстакада входит в состав будущей развязки в рамках строительства обхода Адлера. Теперь жителям Сочи и туристам стало удобнее проезжать как в сторону Адлера, так и в сторону Красной Поляны.

"Развитая дорожная сеть с надежными искусственными сооружениями выступает одним из драйверов социально-экономического развития страны. Именно поэтому мы активно работаем над обновлением и строительством современных трасс. Так, в рамках этой масштабной работы запущено движение по реконструированному путепроводу на 6 км трассы А-149 Адлер – Красная Поляна", – отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия эстакады.

Главные транспортные артерии

Особое внимание уделяется обновлению федеральной дорожной сети. В общей сложности в 2025 году в эксплуатацию должно быть введено почти 5,4 тысячи километров федеральных дорог.

В частности, капитальный ремонт коснулся трассы Р-217 "Кавказ", которая является важной частью международного коридора "Север – Юг". Протяженность этой магистрали на территории Дагестана составляет 276 километров – от Чечни до границы с Азербайджаном. Дорога важна как для жителей Дагестана и соседних регионов, так и для экономических связей со странами Закавказья. Ремонт затронул сразу несколько важных участков трассы "Кавказ". В их числе – дорога между Избербашем и Дербентом, а также участок Хасавюрт – Махачкала.

В Вологодской области реконструировали участок федеральной трассы А-114 Вологда – Тихвин – Р-21 "Кола". Этот путь связывает регион с портами и Ленобластью, а также является важным выходом из промышленной зоны Череповца – крупнейшего индустриального центра на северо-западе России.

Скоростные трассы: время – деньги

Такие скоростные дороги, как М-11 "Нева", М-4 "Дон" и М-12 "Восток", – это мощный инструмент трансформации экономики целого ряда регионов.

Например, с момента запуска первого участка трассы М-12 от Москвы до Казани по ней проехали свыше 48 миллионов раз (прим. по конец октября 2025 года). Для бизнеса это настоящий логистический прорыв. То есть можно точно рассчитать время и расходы, оптимизировать бизнес-процессы.

Лучше всего об эффективности скоростных дорог говорят цифры. Так, новый участок М-12 от города Дюртюли в Башкирии до поселка Ачит в Свердловской области сократил путь от Казани до Екатеринбурга для большегрузов с 14 часов до 9 часов 45 минут. При этом пробег сократился с 1060 до 862 километров, а экономия бензина составила более 60 литров на один рейс. В масштабах страны – это уже миллиарды рублей, которые производители могут направить на развитие, а не на транспортные издержки.

Единое экономическое звено

Таким образом, каждый километр новой или отремонтированной трассы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" – это не только комфорт и безопасность для водителей, но и вклад в экономику России и повышение качества жизни людей в разных ее регионах.

"Единый транспортный каркас – это бесшовная перевозка, единое качество инфраструктуры и сервиса. Это значит, что регионы могут получить дополнительные зоны отдыха, торговли, технического обслуживания, ТЛЦ – транспортно-логистические центры и, соответственно, рабочие места и налоговые доходы", – сказала РИА Новости первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Горовая.