Амурская область второй раз получила награду "Золотой каток"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Амурская область во второй раз получила награду "Золотой каток" за успешную реализацию президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил Амурскую область с получением очередной награды и высоко оценил работу руководства региона по строительству дорожных объектов и обеспечению безопасности дорожного движения. Губернатор региона Василий Орлов поблагодарил зампреда, Минтранс России и Росавтодор за поддержку Амурской области и высокую оценку работы транспортного блока региона.

"Награду "Золотой каток" вручают за организацию работы по дорожному строительству, содержанию дорог. Мы получаем её второй раз. В этом году дорожная кампания в регионе прошла успешно, дорожники выполнили все поставленные задачи. В регионе отремонтировано, построено и реконструировано 258 километров федеральных, региональных и местных дорог. Объем дорожного фонда составил около 16 миллиардов рублей, из которых более 4,6 миллиардов — средства федерального бюджета", - сказал Орлов.

По президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в регионе отремонтировали 8,5 километров дорог в Белогорске, Свободном и Тынде. В Благовещенской агломерации привели в нормативное состояние 4,8 километра дорог. Помимо этого, дорожники заменили инженерные сети, обустроили тротуары, установили освещение и современные автобусные остановки. Продолжилась реконструкция региональной опорной сети: трасс "Благовещенск – Гомелевка", "Благовещенск – Свободный", "Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка" и "Зея – Тыгда", где в порядок привели 39 километров дорог.

Как отмечают в правительстве области, в 2025 году в Серышеве открыли новый путепровод, завершают строительство путепровода в Новобурейском. Стартовало строительство еще одного путепровода в Белогорске. Построена новая дорога к школе по улице Красная в Чигирях. Завершена реконструкция автомобильных дорог опорной сети "Благовещенск – Свободный" и "Благовещенск – Бибиково".