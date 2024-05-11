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Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014)

Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014) - РИА Новости, 11.05.2024

Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014)

С момента распада СССР вступление в ЕС было одной из приоритетных целей внешней политики украинского государства. Эта цель вошла в противоречие с восточным... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:06

2024-05-11T02:06

2024-05-11T02:06

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С момента распада СССР вступление в ЕС было одной из приоритетных целей внешней политики украинского государства. Эта цель вошла в противоречие с восточным вектором политики Киева и, прежде всего, с попытками Москвы вовлечь Украину в россиецентричные интеграционные проекты на постсоветском пространстве.Киев последовательно дистанцировался от интеграционных проектов Кремля, начиная от отказа ратифицировать Устав СНГ в 1993 году и заканчивая блокированием работы над созданием Единого экономического пространства (проекта, к которому формально Украина присоединилась в начале 2000-х годов). В середине 2000-х годов, после победы "оранжевой революции" и прихода к власти команды Виктора Ющенко евроинтеграционная идея и мысль о принадлежности Украины к европейской цивилизации стали доминирующими в украинской политике.Виктор Янукович, придя к власти, продолжил политику сближения с ЕС. В июне 2010 года он заявлял, что "курс на европейскую интеграцию – не дань моде, а острая необходимость, которая сегодня стоит перед Украиной". При этом, он отмечал, что ассоциация с ЕС не будет препятствовать развитию отношений Киева с зоной свободной торговли в СНГ и Таможенным союзом. В стране формировался консенсус в пользу Евроассоциации, хотя большая часть населения не представляла все нюансы условий разрабатываемого документа. Тогда обществу обещали, что зарплаты на Украине будут как в Европе, но при этом власти совершенно игнорировали такие важные параметры как, например, различия между Европой и Украиной в уровне производительности труда и энергоэффективности. При этом соглашение было изначально во многом обусловлено геополитическими факторами – стремлением Запада не допустить усиления интеграционной группировки с участием России на постсоветском пространстве посредством вступления в нее Украины.По всем каналам СМИ, принадлежащим подконтрольным Западу олигархам, началась массированная антироссийская пропаганда и агитация за сближение с ЕС. При этом замалчивали отрицательные стороны и восхваляли несуществующие. У неосведомленных граждан создавалось впечатление, будто Украине предоставят полноправное членство в ЕС. Говорили о переходе на евростандарты. Однако не добавляли, что такие технические стандарты (регламенты) ЕС украинская промышленность просто не сможет поддерживать. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, в 2013 году на Украине подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику страны перед вступлением в ЕС ей потребуется 160 миллиардов долларов.21 ноября 2013 года кабинет министров Украины объявил о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС в связи необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В результате в стране начался политический кризис. Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей стране.В январе 2014 года они вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв. 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. В тот же день Верховная рада Украины избрала новым спикером оппозиционера Александра Турчинова, назначила досрочные выборы президента и выбрала уполномоченных по делам МВД, Минобороны и Службы безопасности Украины.23 февраля Рада проголосовала за постановление о передаче полномочий президента Украины Александру Турчинову. В конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины начались массовые антиправительственные акции. Они стали ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс. В апреле 2014 года в Донецке и Харькове вспыхнули митинги сторонников федерализации, затем они продолжились в Мариуполе, Луганске, Славянске, Краматорске и других населенных пунктах Украины. Силы самообороны стали брать под контроль горсоветы и отделы милиции. Граждане требовали референдумов о статусе своих регионов. Легитимности новых губернаторов, назначенных после отстранения от власти президента Виктора Януковича, они не признавали. 7 апреля 2014 года был принят Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики и Декларация о суверенитете Донецкой народной республики, а также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР не позднее 11 мая.13 апреля Совет нацбезопасности Украины принял решение о начале "антитеррористической операции" в Донбассе. 15 апреля и.о. президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады объявил о начале силовой операции на севере Донецкой области. 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская народная республика (ЛНР), а также принято решение провести референдум о самоопределении. 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, "против" – 10,19%, число испорченных бюллетеней – 0,74%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской народной республики (ЛНР), составило 96,2%. Явка в Донбассе она составила 74,87%, в Луганской области – 75%.Сам референдум проходил практически в условиях боевых действий. Киевские власти предупреждали, что не станут прерывать на время голосования спецоперацию в юго-восточных регионах, и продолжили использовать армию, тяжелые вооружения. В результате было отмечено несколько серьезных инцидентов с жертвами. 12 мая 2014 года Донецкая народная республика (ДНР) провозгласила себя суверенным государством по итогам референдума о статусе региона. В зачитанном "воззвание ДНР" содержалась просьба к России "рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации". В тот же день о независимости от Украины провозгласила и Луганская народная республика (ЛНР). 12 мая пресс-служба Кремля сообщила, что в Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей. В тот же день исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что референдум в Донецкой и Луганской областях не будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов. Как заявили главы МИД стран Евросоюза, ЕС не признает и не намерен признавать в будущем возможные референдумы о независимости регионов Украины. США также заявили, что не признают итоги референдумов в Донецкой и Луганской областях Украины. В сентябре 2014 года, после наступательной операции, в результате которой ополченцы взяли под контроль ряд крупных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 года, при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны "минские соглашения". Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта: принять закон об амнистии для всех участников гражданского конфликта, объявить Донецкую и Луганскую области особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, назначить там выборы местных органов власти и т.д. Но ни один пункт так выполнен и не был. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Ни о каком прекращении огня и отводе украинских вооружений речи не шло: наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксировали обстрелы ВСУ Донецка и Луганска, в том числе – с использованием тяжелого вооружения. Более того, Киев постоянно препятствовал мониторингу ОБСЕ, закрывая наблюдателям доступ к ряду районов. От прописанного в "Минске-2" диалога о проведении в ДНР и ЛНР местных выборов в соответствии с украинским законодательством Украина не просто уклонялась, а прямо заявляла, что "не будет вести никакие переговоры". Не было обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе, отсутствовал прогресс по конституционным изменениям. Саботировал Киев и требование о разоружении всех вооруженных незаконных формирований и выводе наемников. Националистические батальоны не были расформированы, включены в состав ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украинское руководство установило полную транспортную, экономическую, продовольственную и социальную блокаду ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация в которых постоянно ухудшалась.Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Правоту канцлера признал бывший президент Франции Франсуа Олланд заявивший, что договоренности смогли дать Киеву усилить военный потенциал. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин указал, что Россия всегда была готова исполнять Минские соглашения и рассчитывала, что при их реализации Донбасс мог возвратиться в рамки украинской государственности. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Руководство ДНР и ЛНР, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России.https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html19 сентября 2022 года Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.23-27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Постановлением Конституционного суда РФ от 2 октября 2022 года договоры о принятии в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей признаны соответствующими Конституции России. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, украина, россия, донецкая народная республика, александр турчинов, владимир путин, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, снг, луганская народная республика