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https://ria.ru/20220221/putin-1774181531.html
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:40
2022-02-22T02:10
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
россия
киев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.Президент подчеркнул, что Москва требует от киевских властей "незамедлительно прекратить боевые действия, &lt;...&gt; в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".В начале своего выступлении глава государства затронул историю становления Украины. Он подчеркнул, что эта республика возникла в результате большевистской политики, ее можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Лидер большевиков — "ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", добавил Путин.Современную Украину сформировала Россия за счет отторжения части ее исторических территорий, но у жителей никто ничего не спрашивал, подчеркнул президент.Глава государства отметил, что события прошлого изменить уже нельзя, но надо говорить о них честно, без оговорок и политической окраски.После 1991 года Украина начала механически копировать чужие модели государственности, оторванные от истории и от украинских реалий, подчеркнул он.Президент констатировал, что украинскую государственность разъела коррупция, в стране нет независимого суда, а трагедию церковного раскола власти Украины использовали в своих политических интересах. По словам российского лидера, Украина будет служить для НАТО плацдармом для удара по России, которую Североатлантический альянс обозначил главным соперником. Российский лидер подчеркнул, что, по имеющейся информации, вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — решенный вопрос и дело времени. При таком сценарии уровень военных угроз для России повысится в разы.Путин напомнил, что Запад "с порога" отметает все предложения Москвы по безопасности.Глава государства констатировал, что Запад в любом случае продолжит вводить санкции против России, "предлог будет найден или сфабрикован".Обострение в ДонбассеВ понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. С такой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
1
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
2022-02-21T22:40
true
PT0M28S
"Изначально заложенная мина" – Путин о праве выхода республик из СССР
Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. "А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам.
2022-02-21T22:40
true
PT0M56S
"Он ее автор и архитектор" – Путин о вкладе Ленина в советскую Украину
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. "В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
2022-02-21T22:40
true
PT0M30S
Путин: "Украина никогда не имела своей подлинной государственности"
Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. "Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
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в мире, леонид пасечник, денис пушилин, россия, киев
22:40 21.02.2022 (обновлено: 02:10 22.02.2022)
 
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.
Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
Президент подчеркнул, что Москва требует от киевских властей "незамедлительно прекратить боевые действия, <...> в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:06
Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым
В начале своего выступлении глава государства затронул историю становления Украины. Он подчеркнул, что эта республика возникла в результате большевистской политики, ее можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Лидер большевиков — "ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", добавил Путин.
Современную Украину сформировала Россия за счет отторжения части ее исторических территорий, но у жителей никто ничего не спрашивал, подчеркнул президент.

"Украина для нас — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Владимир Путин
Глава государства отметил, что события прошлого изменить уже нельзя, но надо говорить о них честно, без оговорок и политической окраски.
После 1991 года Украина начала механически копировать чужие модели государственности, оторванные от истории и от украинских реалий, подчеркнул он.

"В Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом. Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции: мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украине".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Владимир Путин
Президент констатировал, что украинскую государственность разъела коррупция, в стране нет независимого суда, а трагедию церковного раскола власти Украины использовали в своих политических интересах.
По словам российского лидера, Украина будет служить для НАТО плацдармом для удара по России, которую Североатлантический альянс обозначил главным соперником.

"В американских документах стратегического планирования — в документах! — закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО, нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина".

Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что, по имеющейся информации, вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — решенный вопрос и дело времени. При таком сценарии уровень военных угроз для России повысится в разы.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:29
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Путин напомнил, что Запад "с порога" отметает все предложения Москвы по безопасности.

"Цель одна: сдержать развитие России. И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога".

Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Владимир Путин
Глава государства констатировал, что Запад в любом случае продолжит вводить санкции против России, "предлог будет найден или сфабрикован".
"И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога. Только потому, что мы есть. И никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями".
Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Владимир Путин

Обострение в Донбассе

В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. С такой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:24
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
В миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинРоссияКиев
 
 
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