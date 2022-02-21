https://ria.ru/20220221/putin-1774181531.html

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T02:10

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.Президент подчеркнул, что Москва требует от киевских властей "незамедлительно прекратить боевые действия, <...> в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".В начале своего выступлении глава государства затронул историю становления Украины. Он подчеркнул, что эта республика возникла в результате большевистской политики, ее можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Лидер большевиков — "ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", добавил Путин.Современную Украину сформировала Россия за счет отторжения части ее исторических территорий, но у жителей никто ничего не спрашивал, подчеркнул президент.Глава государства отметил, что события прошлого изменить уже нельзя, но надо говорить о них честно, без оговорок и политической окраски.После 1991 года Украина начала механически копировать чужие модели государственности, оторванные от истории и от украинских реалий, подчеркнул он.Президент констатировал, что украинскую государственность разъела коррупция, в стране нет независимого суда, а трагедию церковного раскола власти Украины использовали в своих политических интересах. По словам российского лидера, Украина будет служить для НАТО плацдармом для удара по России, которую Североатлантический альянс обозначил главным соперником. Российский лидер подчеркнул, что, по имеющейся информации, вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — решенный вопрос и дело времени. При таком сценарии уровень военных угроз для России повысится в разы.Путин напомнил, что Запад "с порога" отметает все предложения Москвы по безопасности.Глава государства констатировал, что Запад в любом случае продолжит вводить санкции против России, "предлог будет найден или сфабрикован".Обострение в ДонбассеВ понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. С такой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/dokument-1774182552.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774185648.html

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Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. 2022-02-21T22:40 true PT0M28S

"Изначально заложенная мина" – Путин о праве выхода республик из СССР Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. "А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам. 2022-02-21T22:40 true PT0M56S

"Он ее автор и архитектор" – Путин о вкладе Ленина в советскую Украину Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. "В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам. 2022-02-21T22:40 true PT0M30S

Путин: "Украина никогда не имела своей подлинной государственности" Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. "Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он. 2022-02-21T22:40 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид пасечник, денис пушилин, россия, киев