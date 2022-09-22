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Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом

Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом - РИА Новости, 22.09.2022

Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом

Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T22:45

2022-09-22T22:45

2022-09-22T22:45

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денис пушилин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

госдума рф

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818798274.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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