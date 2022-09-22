https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818812712.html
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом - РИА Новости, 22.09.2022
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:45
2022-09-22T22:45
2022-09-22T22:45
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818798274.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, НАТО, Референдум в Донбассе
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР для участия в референдуме в качестве наблюдателей