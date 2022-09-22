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Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом - РИА Новости, 22.09.2022
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Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом - РИА Новости, 22.09.2022
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:45
2022-09-22T22:45
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, НАТО, Референдум в Донбассе
22:45 22.09.2022
 
Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом

Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР для участия в референдуме в качестве наблюдателей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам
Подготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Подготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей, сообщает общественная палата ЛНР.
"В ЛНР вечером 22 сентября прибыли депутаты Госдумы России, которые на референдуме будут наблюдателями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале общественной палаты.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Рабочий вешает стенд во время подготовки к референдуму в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 20:50
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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