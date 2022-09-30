https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html

В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России

В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России

В Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:57

2022-09-30T15:57

2022-09-30T17:16

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

денис пушилин

леонид пасечник

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Президент России на церемонии подчеркнул, что жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской области добровольно приняли решение быть с Россией.После церемонии подписания прозвучал гимн России. Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо слушали его, стоя рядом с Путиным.Федеральное собрание в ближайшие дни проведет и утвердит все необходимые процедуры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. 2022-09-30T15:57 true PT5M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, денис пушилин, леонид пасечник