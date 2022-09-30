https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
В Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:57
2022-09-30T15:57
2022-09-30T17:16
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
денис пушилин
леонид пасечник
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Президент России на церемонии подчеркнул, что жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской области добровольно приняли решение быть с Россией.После церемонии подписания прозвучал гимн России. Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо слушали его, стоя рядом с Путиным.Федеральное собрание в ближайшие дни проведет и утвердит все необходимые процедуры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html
россия
луганская народная республика
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Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий
Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
2022-09-30T15:57
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PT5M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, денис пушилин, леонид пасечник
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
15:57 30.09.2022 (обновлено: 17:16 30.09.2022)
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
Путин подписал договоры о принятии в состав России четырех новых регионов