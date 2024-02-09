https://ria.ru/20240209/minskie_soglasheniya-1926298080.html

Путин прокомментировал выполнение минских соглашений

Путин прокомментировал выполнение минских соглашений - РИА Новости, 09.02.2024

Путин прокомментировал выполнение минских соглашений

Президент России Владимир Путин, говоря о выполнении минских соглашений, заявил, что не знал, как это будет сделано, но был готов исполнять. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:41

2024-02-09T02:41

2024-02-09T02:41

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о выполнении минских соглашений, заявил, что не знал, как это будет сделано, но был готов исполнять. "Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Они сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено, это правда. Но я был уверен абсолютно, я и сейчас Вам скажу: я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия – все постепенно, постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", - добавил он.

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