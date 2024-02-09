Путин прокомментировал выполнение минских соглашений
Путин заявил, что Россия была готова исполнять минские соглашения
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о выполнении минских соглашений, заявил, что не знал, как это будет сделано, но был готов исполнять.
"Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Они сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено, это правда. Но я был уверен абсолютно, я и сейчас Вам скажу: я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия – все постепенно, постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", - добавил он.