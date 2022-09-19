17:47 19.09.2022 (обновлено: 18:06 19.09.2022)
Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян
Симоньян: референдума о вхождении в состав России потребуют не только в ЛНР
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции Луганской Народной Республики
Военнослужащие почетного караула Народной милиции Луганской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Сегодня референдум, завтра — признание частью России, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в ЛНР", — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, реализуется "Крымский сценарий", и "это ва-банк".
Ранее луганская Общественная палата попросила главу республики Леонида Пасечника и депутатов немедленно провести референдум о признании ЛНР частью России.
Москва признала ДНР и ЛНР в феврале. Руководство республик, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов на эту тему — планы жителей этих регионов, а не России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата готова рассмотреть обращения после проведения всенародных голосований.