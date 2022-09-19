https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html

Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян

Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.09.2022

Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян

Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:47

2022-09-19T17:47

2022-09-19T18:06

специальная военная операция на украине

маргарита симоньян

лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Сегодня референдум, завтра — признание частью России, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в ЛНР", — написала она в своем Telegram-канале.По словам Симоньян, реализуется "Крымский сценарий", и "это ва-банк".Ранее луганская Общественная палата попросила главу республики Леонида Пасечника и депутатов немедленно провести референдум о признании ЛНР частью России. Москва признала ДНР и ЛНР в феврале. Руководство республик, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов на эту тему — планы жителей этих регионов, а не России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата готова рассмотреть обращения после проведения всенародных голосований.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817929006.html

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2022

Александр Дмитриев

Александр Дмитриев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дмитриев

маргарита симоньян, лнр, ситуация в днр и лнр