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Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html
Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян
Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.09.2022
Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян
Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:47
2022-09-19T18:06
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Сегодня референдум, завтра — признание частью России, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в ЛНР", — написала она в своем Telegram-канале.По словам Симоньян, реализуется "Крымский сценарий", и "это ва-банк".Ранее луганская Общественная палата попросила главу республики Леонида Пасечника и депутатов немедленно провести референдум о признании ЛНР частью России. Москва признала ДНР и ЛНР в феврале. Руководство республик, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов на эту тему — планы жителей этих регионов, а не России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата готова рассмотреть обращения после проведения всенародных голосований.
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маргарита симоньян, лнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:47 19.09.2022 (обновлено: 18:06 19.09.2022)
 
Референдумов потребуют не только в ЛНР, заявила Симоньян

Симоньян: референдума о вхождении в состав России потребуют не только в ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции Луганской Народной Республики
Военнослужащие почетного караула Народной милиции Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие почетного караула Народной милиции Луганской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голосования о вхождении в состав России потребуют не только в Луганской Народной Республике, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Сегодня референдум, завтра — признание частью России, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в ЛНР", — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, реализуется "Крымский сценарий", и "это ва-банк".
Ранее луганская Общественная палата попросила главу республики Леонида Пасечника и депутатов немедленно провести референдум о признании ЛНР частью России.
Москва признала ДНР и ЛНР в феврале. Руководство республик, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов на эту тему — планы жителей этих регионов, а не России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата готова рассмотреть обращения после проведения всенародных голосований.

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