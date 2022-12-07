Рейтинг@Mail.ru
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/merkel-1836973812.html
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений - РИА Новости, 07.12.2022
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений
Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:36
2022-12-07T16:28
в мире
ангела меркель
украина
германия
нато
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель.Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена.Меркель выразила сомнение, что тогда (во время начатой Киевом весной 2014 года военной операции против ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) страны — члены НАТО могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221206/minsk-1836550997.html
https://ria.ru/20220406/soglasheniya-1780058138.html
украина
германия
россия
донецкая народная республика
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангела меркель, украина, германия, нато, россия, владимир путин, донецкая народная республика, киев, луганская народная республика
В мире, Ангела Меркель, Украина, Германия, НАТО, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Киев, Луганская Народная Республика
15:36 07.12.2022 (обновлено: 16:28 07.12.2022)
 
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Украине время

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
"И она (Украина. — Прим. ред.) использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина", — сказала она.
Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена.
Меркель выразила сомнение, что тогда (во время начатой Киевом весной 2014 года военной операции против ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) страны — члены НАТО могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 05:46Специальная военная операция на Украине
На Западе признали, что не побуждали Киев к выполнению Минских соглашений
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:22Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид?Минские соглашения стали единственной возможностью дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, но так и не были реализованы. Зачем эти соглашения были нужны? Какие главные пункты были приняты? Почему договоренности не были реализованы? Вопросы, которые стали для процесса урегулирования ключевыми - в карточках. Листайте и получите ответы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнгела МеркельУкраинаГерманияНАТОРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаКиевЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала