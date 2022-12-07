https://ria.ru/20221207/merkel-1836973812.html

Меркель назвала истинную цель Минских соглашений

Меркель назвала истинную цель Минских соглашений - РИА Новости, 07.12.2022

Меркель назвала истинную цель Минских соглашений

Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:36

2022-12-07T15:36

2022-12-07T16:28

в мире

ангела меркель

украина

германия

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владимир путин

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель.Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена.Меркель выразила сомнение, что тогда (во время начатой Киевом весной 2014 года военной операции против ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) страны — члены НАТО могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221206/minsk-1836550997.html

https://ria.ru/20220406/soglasheniya-1780058138.html

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донецкая народная республика

киев

луганская народная республика

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ангела меркель, украина, германия, нато, россия, владимир путин, донецкая народная республика, киев, луганская народная республика