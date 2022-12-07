15:36 07.12.2022 (обновлено: 16:28 07.12.2022)
Меркель назвала истинную цель Минских соглашений
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Украине время
Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, заявила в интервью газете Zeit бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
"И она (Украина. — Прим. ред.) использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина", — сказала она.
Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
6 апреля, 14:22Донбасс. Геноцид. 2014-2022Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид?Минские соглашения стали единственной возможностью дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, но так и не были реализованы. Зачем эти соглашения были нужны? Какие главные пункты были приняты? Почему договоренности не были реализованы? Вопросы, которые стали для процесса урегулирования ключевыми - в карточках. Листайте и получите ответы.