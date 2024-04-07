https://ria.ru/20240407/dnr-1938335675.html

В ДНР рассказали о роли декларации о суверенитете в 2014 году

В ДНР рассказали о роли декларации о суверенитете в 2014 году - РИА Новости, 07.04.2024

В ДНР рассказали о роли декларации о суверенитете в 2014 году

Один из авторов декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, депутат Народного Совета республики Борис Литвинов, рассказал РИА Новости, что не... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T07:08

2024-04-07T07:08

2024-04-07T07:08

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

борис литвинов

виктор янукович

владимир путин

евросоюз

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Один из авторов декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, депутат Народного Совета республики Борис Литвинов, рассказал РИА Новости, что не изменил бы свои действия, видя нынешние действия Украины в отношении Донбасса. ДНР отмечает 7 апреля десятилетие провозглашения своего суверенитета в 2014 году. Тогда были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики. Кроме этого, было принято решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года. Непосредственные участники тех событий рассказали РИА Новости, в каких условиях принимались решения о суверенитете республики. "Седьмого апреля 2014 года это был исторический шанс - не идти по пути фашизации общества. Все-таки пятая статья Конституции Украины еще действовала - источник власти есть народ, народ реализует свое право непосредственно или через представительные органы. Она действовала и надо было добиться выполнения этой нормы Конституции. Нужно провозглашать Акт о создании нового государства и принимать решение", - рассказал тогдашний член временного координационного совета ДНР и один из авторов декларации о суверенитете ДНР, нынешний депутат Народного Совета республики Борис Литвинов. Тогда одним из подписавших решение в качестве сопредседателя президиума был нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Литвинов отметил, что именно это решение и закрепило акт о провозглашении государственной самостоятельности и декларацию о суверенитете ДНР. По словам депутата, он не изменил бы свои действия десять лет назад, зная к каким событиям они привели сегодня. "Если бы мы не сделали тот шаг, мы бы сейчас жили в профашистской Украине, под диктатом американцев и в конфликте с нашими братьями и сестрами в Российской Федерации", - отметил Литвинов. Декларация о суверенитете впервые была публично зачитана в здании областной госадминистрации (нынешний Дом правительства). О том, как это происходило, вспоминает нынешний депутат Народного Совета ДНР Петр Шимановский. "Чтобы полностью услышали все, что мы говорим, нам нужен был мегафон. Я подошел и, соответственно, помогал, чтобы данная информация максимально была донесена к обществу. Все люди давно ждали принятия этого решения. На тот момент это был достаточно смелый исторический поступок", - рассказал РИА Новости Шимановский. В конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров рассказывал, что отставка его правительства на Украине в 2014 году послужила триггером для осуществления государственного переворота в стране, что привело к потере территорий, повышению тарифов и девальвации гривны. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, а также ранению и массовой гибели населения Донбасса. В настоящее время российского правоохранителями принимаются меры к розыску и аресту виновных в обстреле мирных граждан. В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Уже в сентябре 2022 года по итогам референдума ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев это не признает и продолжает обстреливать территорию этих регионов. Путин также заявлял, что весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе и в отношении своих собственных граждан.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334741.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334396.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

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донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, борис литвинов, виктор янукович, владимир путин, евросоюз, верховная рада украины, общество