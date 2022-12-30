https://ria.ru/20221230/olland-1842524713.html
"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях
"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях - РИА Новости, 30.12.2022
"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях
Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил в интервью изданию Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:24
2022-12-30T17:24
2022-12-30T17:44
в мире
ангела меркель
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил в интервью изданию Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд.По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.Олланд занимал пост главы государства с 2012 по 2017 годы.В начале декабря Меркель в интервью Zeit назвала целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий в состав страны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html
https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837093959.html
https://ria.ru/20221213/avstriya-1838214817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Украина, Россия, Владимир Путин, Европа, Франция, Германия
17:24 30.12.2022 (обновлено: 17:44 30.12.2022)
"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях
Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения были попыткой дать время на усиление ВСУ