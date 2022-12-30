https://ria.ru/20221230/olland-1842524713.html

"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях

"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях - РИА Новости, 30.12.2022

"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях

Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил в интервью изданию Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:24

2022-12-30T17:24

2022-12-30T17:44

в мире

ангела меркель

франсуа олланд

украина

россия

владимир путин

европа

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/90/1559279035_0:243:2779:1806_1920x0_80_0_0_37f501b02e77ef2537f079f1e5654f09.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил в интервью изданию Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд.По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.Олланд занимал пост главы государства с 2012 по 2017 годы.В начале декабря Меркель в интервью Zeit назвала целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий в состав страны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837093959.html

https://ria.ru/20221213/avstriya-1838214817.html

украина

россия

европа

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ангела меркель, франсуа олланд, украина, россия, владимир путин, европа, франция, германия