https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

Дистанционное голосование в России

Дистанционное голосование в России - РИА Новости, 15.03.2024

Дистанционное голосование в России

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это голосование без посещения избирательного участка посредством личного компьютера, планшета или смартфона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:12

2024-03-15T02:12

2024-03-15T02:12

справки

политика

россия

москва

владимир путин

госдума рф

выборы президента россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931549921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a39542cbc7e0935b136752fb84aed34.jpg

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это голосование без посещения избирательного участка посредством личного компьютера, планшета или смартфона. ДЭГ проводится онлайн на специальном интернет-портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.Для граждан с пропиской в Москве – на интернет-сайте mos.ru. ДЭГ представляет собой голосование без бумажного бюллетеня, с использованием специального программного обеспечения, установленного на программно-техническом комплексе (ПТК) ДЭГ, доступ к которому предоставляется на портале, в том числе через специальное мобильное приложение. Для участия в ДЭГ нужно подать заявление на справочно-информационном интернет-портале Госуслуги.Идентификация избирателя проводится с использованием подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.Для участия в ДЭГ можно воспользоваться любым браузером, прошедшим проверку.Тайна голосования при ДЭГ обеспечивается путем процедуры анонимизации.Результаты волеизъявления участников ДЭГ немедленно зашифровываются и сохраняются в виде транзакций в блокчейн. После отправки бюллетеня система предоставляет избирателю "квитанцию" с данными о его транзакции, в том числе уникальный номер. Первый эксперимент использования интернет-технологий в России на практике был проведен 12 октября 2008 года на выборах депутатов Собрания депутатов Новомосковска (Тульская область). В рамках электронного опроса его участники в день выборов получали компакт-диск со специальным программным обеспечением, установив которое, могли проголосовать дистанционно. По оценке ЦИК РФ, эксперимент имел положительный результат. В нем приняли участие 3 200 человек. Расхождение официальных результатов с итогами электронного опроса составило 2-4%. Впервые ДЭГ применялась 8 сентября 2019 года в единый день голосования в ходе выборов депутатов Московской городской Думы VII созыва в качестве эксперимента на основании закона города Москвы от 22 мая 2019 года и федерального закона от 29 мая 2019 года (оба документа называются "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва"). Онлайн голосование прошло в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Для участия в нем избирателю было необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru. После перехода на форму электронного бюллетеня, пользователю отправлялась СМС с кодом подтверждения на номер, указанный в личном кабинете. После введения кода электронный бюллетень был доступен. Далее в течении нескольких секунд происходила процедура обезличивания голосования для обеспечения его тайны и анонимности. Затем пользователь мог проголосовать, поставив в бюллетене галочку напротив фамилии выбранного кандидата. На голосование отводилось 15 минут. Если по их истечении бюллетень остался пустым, избирательное право считалось реализованным, так как бюллетень избирателю был выдан. Из 11 228 зарегистрированных, число проголосовавших составило 9 810 человек (87,4%). С 2022 года в Москве регистрироваться для ДЭГ заранее не нужно. Москвичи могут голосовать онлайн при наличии полной учетной запись на сайте mos.ru. Подтверждение учетной записи – это аналог проверки паспорта перед выдачей бюллетеня. Все данные проверены до начала голосования. Безопасность и конфиденциальность системы обеспечивают блокчейн, анонимайзер и ключи шифрования. В 2020 году возможность ДЭГ в России на федеральном уровне была закреплена законодательно. 23 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым, в частности, были внесены поправки в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года. Документ разрешил использовать дистанционное электронное голосование при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдума субъекта РФ и местного референдума. В тот же день был подписан федеральный закон "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве". 19 мая 2021 года в столице был принят закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году". 25-30 июня 2020 года принять участие посредством ДЭГ на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ могли жители Москвы и Нижегородской области. Заявления для участия в ДЭГ подали 1 215 926 участников ДЭГ. Из них 1 075 488 – в Москве и 140 438 – в Нижегородской области. Итоговая явка на электронное голосование в столице превысила 93%. Итоговая явка среди избирателей Нижегородской области составила более 92%. 13 сентября 2020 года ДЭГ также проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13184 человек, в Ярославской – 18384 человек. По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области – 91,54%. 17-19 сентября 2021 года ДЭГ впервые применялось в ходе голосования на выборах в Госдуму России. Оно проводилось в семи субъектах РФ: городах Москве и Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В нем приняли участие более 2,5 миллиона избирателей. 14 марта 2022 года президент РФ подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Поправки были внесены, в частности, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Документ предусматривает проведение ДЭГ через Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и других информационных систем, прошедшие сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК. До принятия закона в федеральном законодательстве существовала лишь общая норма, закрепляющая возможность волеизъявления через интернет, а сама процедура ежегодно утверждалась ЦИК России. Теперь отработанная практика приняла форму законодательной нормы.В настоящее время в России есть две платформы для проведения ДЭГ.Это общефедеральная система, разработанная в 2021 году ПАО "Ростелеком" по заказу ЦИК РФ и Минцифры России. Она полностью адаптирована для слабовидящих людей. Вторая платформа – региональная – работает с 2019 года в Москве на выборах разного уровня. Документ поставил точу в дискуссии о том, стоит ли проводить все выборы на одной платформе: в нем закреплена возможность работы системы онлайн-голосования по принципу паззла при условии, что все части функционируют по единым правилам. Закон также исключил возможность проголосовать повторно, что было доступно на московской платформе.8 июня 2022 года ЦИК РФ принял постановление "О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем". В частности, согласно документу, заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием единого портала Госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования. Избирателем подается одно заявление ДЭГ по всем выборам, на которых он обладает избирательным правом. Избиратель вправе отозвать заявление ДЭГ не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до первого дня голосования. Избиратель также вправе подать новое заявление ДЭГ. В сентябре 2022 года в рамках Единого дня голосования система ДЭГ применялась в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также на муниципальных выборах в Москве с использованием московской платформы. Электронное голосование было доступно на специальном портале 9-11 сентября. Всего в списки участников ДЭГ было включено более 110 тысяч избирателей. Свыше 95 тысяч из них проголосовали. Новые возможности системы позволили впервые провести голосование с учетом разных часовых поясов (Калининградская область – GMT+2, Томская – GMT+7), а также принять участие в ДЭГ, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы (ранее ДЭГ применялся только на совмещенных выборах). 8-10 сентября 2023 года, в Единый день голосования ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые. Более трех миллионов избирателей по России в 25 субъектах проголосовали с помощью системы ДЭГ, в Москве – на собственной цифровой платформе. На президентских выборах 2024 года ДЭГ будет использоваться в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано. В одном субъекте – Вологодской области – ДЭГ будет применяться впервые. За рубежом ДЭГ применяться не будет. 7 декабря 2023 года Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Постановлением ЦИК РФ от 8 декабря 2023 года решено провести голосование 15, 16 и 17 марта 2024 года. 20 декабря 2023 года ЦИК РФ принял постановление "О дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года", согласно которому ДЭГ будет проведено в 29 регионах страны: Республиках Карелия, Крым, Чувашия; Алтайском, Камчатском, Пермском краях; Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе, в городах федерального значения Москве и Севастополе.Приложением к данному постановлению утвержден Порядок ДЭГ на выборах президента РФ. Согласно документу, заявление ДЭГ подается в электронном виде на портале Госуслуг с 00.00 29 января 2024 года и до 24.00 11 марта 2024 года по московскому времени.При подаче заявления ДЭГ избирателю, имеющему подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, необходимо подтвердить свою личность, для чего следует ввести код подтверждения в соответствующем поле экранной формы.Избиратель вправе отозвать заявление ДЭГ не позднее 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Избиратель, отозвавший заявление ДЭГ, вправе подать новое при условии, что не истек срок его подачи.Информация в заявлениях ежедневно передается в базу их обработки для составления списков участников ДЭГ.Электронный бюллетень формируется ПТК ДЭГ на основании формы и текста бюллетеня, утверждаемых ЦИК РФ.13 марта 2024 года в ГАС "Выборы" сформируются исходные данные для формирования электронных бюллетеней, которые вместе с данными для составления списка участников ДЭГ, Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ направляются в территориальную избирательную комиссию (ТИК) ДЭГ.При проведении ДЭГ анонимизированные результаты голосования участников ДЭГ по мере их формирования немедленно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков информации в базе данных ПТК ДЭГ.ДЭГ на выборах президента РФ проводится с 8.00 (по местному времени субъекта РФ) 15 марта 2024 года до 20.00 (по местному времени субъекта РФ) 17 марта 2024 года.Для участия в ДЭГ его участник обращается на интернет-портал vybory.gov.ru, в том числе через специальное мобильное приложение, проходит процедуры идентификации и аутентификации, подтверждения личности, после чего получает доступ к ДЭГ.Если избиратель не включен в список участников ДЭГ, доступ к нему не предоставляется.При вводе участником ДЭГ некорректного кода подтверждения или истечения времени, установленного для ввода кода, ПТК ДЭГ предоставляет ему код повторно (не чаще одного раза в минуту). Число попыток ввода кода подтверждения ограничено временем завершения ДЭГ – 20.00 по местному времени 17 марта 2024 года.После корректного ввода кода подтверждения запускается процедура анонимизации, затем – переход к электронному бюллетеню.После начала ДЭГ изменения в электронный бюллетень не вносятся.После завершения голосования повторное волеизъявление не допускается.В Москве ДЭГ пройдет с использованием государственной региональной информационной системы "Дистанционное электронное голосование".Жители других регионов смогут проголосовать в столице через мобильные терминалы, записавшись через систему "Мобильный избиратель". Если при проведении ДЭГ были допущены нарушения, не позволяющие с достоверностью определить результаты волеизъявления его участников, их итоги по соответствующему субъекту РФ признаются ТИК ДЭГ недействительными.После подписания протокола ТИК ДЭГ об итогах голосования их данные записываются на однократно записываемый (нестираемый) внешний носитель информации и помещают в запечатываемый конверт, позволяющий сохранить конфиденциальность и неприкосновенность вложения. Затем их передадут в ФЦИ при ЦИК РФ для направления при помощи ГАС "Выборы" в избирательную комиссию субъекта РФ.Избиратель, который записался на ДЭГ, но не смог это сделать, получит такую возможность на избирательном участке, где установят компьютер. Подводить итоги ДЭГ во всех субъектах РФ, кроме Калининградской области, начнут после 20.00 по московскому времени, но публиковать результаты можно будет лишь после завершения голосования в этом регионе (в 21.00 по московскому времени).11 января 2023 года ЦИК России постановила сформировать ТИК ДЭГ на период проведения выборов президента РФ. В ее составе – 12 человек от политических партий и общественных палат. Председателем ТИК ДЭГ назначен Олег Артамонов. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 4,9 миллиона человек из 28 регионов страны, где применяется ДЭГ, подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно на федеральной платформе vybory.gov.ru. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, москва, владимир путин, госдума рф