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Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ
Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ
Более 3 миллионов избирателей по России в 25 субъектах проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:28
2023-09-10T10:28
2023-09-10T10:36
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей по России в 25 субъектах проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе."Теперь несколько слов скажу о дистанционном электронном голосовании, явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть, они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая. На сей момент уже более 3 миллионов избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", - сказала она в ходе брифинга.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-09-10T10:28
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Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Москва, Госдума РФ
Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ
Памфилова: более 3 миллионов избирателей по России уже проголосовали через ДЭГ