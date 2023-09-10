https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895297145.html

Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ

Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023

Более трех миллионов избирателей по России проголосовали через ДЭГ

Более 3 миллионов избирателей по России в 25 субъектах проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:28

2023-09-10T10:28

2023-09-10T10:36

политика

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

донецкая народная республика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей по России в 25 субъектах проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе."Теперь несколько слов скажу о дистанционном электронном голосовании, явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть, они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая. На сей момент уже более 3 миллионов избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", - сказала она в ходе брифинга.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/feyki-1895245546.html

россия

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Как проголосовать онлайн в 2023 году Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-09-10T10:28 true PT1M05S

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политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, москва, госдума рф