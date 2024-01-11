https://ria.ru/20240111/pamfilova-1920698304.html

Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента

Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента - РИА Новости, 11.01.2024

Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента

Избиратель, который записался проголосовать на выборах президента РФ дистанционно, но не сможет это сделать по каким-то причинам, будет иметь такую возможность... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:15

2024-01-11T12:15

2024-01-11T12:39

политика

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Избиратель, который записался проголосовать на выборах президента РФ дистанционно, но не сможет это сделать по каким-то причинам, будет иметь такую возможность на избирательном участке, где установят компьютер, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."Если вдруг возникает у человека такая ситуация, что он записался проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам у него что-то там не сработало, и у него нет возможности (проголосовать дистанционно - ред.) дома, то он, придя на участок, мы такую задачу перед коллегами поставили, чтобы был компьютер, где человек сможет проголосовать так, как он записался дистанционно", - сказала глава ЦИК на заседании в четверг.По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций, когда человек записался дистанционно, а потом пришел на участок и сказал, что передумал и хочет проголосовать традиционно."Записался, вот пожалуйста, можешь проголосовать", - отметила Памфилова.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240111/vybory-1920681486.html

https://ria.ru/20240105/davankov-1919796906.html

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политика, элла памфилова, россия