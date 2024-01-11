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Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:15 11.01.2024 (обновлено: 12:39 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pamfilova-1920698304.html
Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента
Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента - РИА Новости, 11.01.2024
Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента
Избиратель, который записался проголосовать на выборах президента РФ дистанционно, но не сможет это сделать по каким-то причинам, будет иметь такую возможность... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:15
2024-01-11T12:39
политика
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Избиратель, который записался проголосовать на выборах президента РФ дистанционно, но не сможет это сделать по каким-то причинам, будет иметь такую возможность на избирательном участке, где установят компьютер, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."Если вдруг возникает у человека такая ситуация, что он записался проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам у него что-то там не сработало, и у него нет возможности (проголосовать дистанционно - ред.) дома, то он, придя на участок, мы такую задачу перед коллегами поставили, чтобы был компьютер, где человек сможет проголосовать так, как он записался дистанционно", - сказала глава ЦИК на заседании в четверг.По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций, когда человек записался дистанционно, а потом пришел на участок и сказал, что передумал и хочет проголосовать традиционно."Записался, вот пожалуйста, можешь проголосовать", - отметила Памфилова.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240111/vybory-1920681486.html
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политика, элла памфилова, россия
Политика, Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Россия
Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента

Памфилова: ДЭГ будет доступно на участке, где установят компьютер

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Избиратель, который записался проголосовать на выборах президента РФ дистанционно, но не сможет это сделать по каким-то причинам, будет иметь такую возможность на избирательном участке, где установят компьютер, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Если вдруг возникает у человека такая ситуация, что он записался проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам у него что-то там не сработало, и у него нет возможности (проголосовать дистанционно - ред.) дома, то он, придя на участок, мы такую задачу перед коллегами поставили, чтобы был компьютер, где человек сможет проголосовать так, как он записался дистанционно", - сказала глава ЦИК на заседании в четверг.
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По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций, когда человек записался дистанционно, а потом пришел на участок и сказал, что передумал и хочет проголосовать традиционно.
"Записался, вот пожалуйста, можешь проголосовать", - отметила Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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