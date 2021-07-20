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ЦИК принял порядок проведения онлайн-голосования
ЦИК принял порядок проведения онлайн-голосования - РИА Новости, 20.07.2021
ЦИК принял порядок проведения онлайн-голосования
ЦИК России утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, согласно которому подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:44
2021-07-20T13:44
россия
николай булаев
выборы в государственную думу
цик рф
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ЦИК России утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, согласно которому подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуг или mos.ru не ранее 2 августа и не позднее 00.00 мск 13 сентября, следует из принятого документа."В этом году дистанционное электронное голосование будет применяться в семи регионах, и это позволит нам оценить востребованность дистанционного голосования в городах, где оно уже применялось, а также посмотреть, смогут ли воспользоваться возможностью проголосовать электронно жители регионов, где оно применяется впервые: Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя. Выводы, которые будут сделаны по итогам этого голосования, во многом определят вектор развития дистанционного электронного голосования в России", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании ЦИК во вторник.Он сообщил, что дистанционное электронное голосование будет проводиться с 08.00 мск 17 сентября до 20.00 мск 19 сентября 2021.Подать заявления могут: граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется такое голосование: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь. У них должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Также воспользоваться дистанционным электронным голосованием могут граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.Согласно документу, избиратель вправе отозвать заявление на участие в ДЭГ не позднее 00.00 мск 13 сентября. Как пояснил Булаев, из списка избирателей на участке подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании будут исключены. -0-
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россия, николай булаев, выборы в государственную думу, цик рф, политика
13:44 20.07.2021
 
ЦИК принял порядок проведения онлайн-голосования

ЦИК утвердил порядок дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму

© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ЦИК России утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, согласно которому подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуг или mos.ru не ранее 2 августа и не позднее 00.00 мск 13 сентября, следует из принятого документа.
"В этом году дистанционное электронное голосование будет применяться в семи регионах, и это позволит нам оценить востребованность дистанционного голосования в городах, где оно уже применялось, а также посмотреть, смогут ли воспользоваться возможностью проголосовать электронно жители регионов, где оно применяется впервые: Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя. Выводы, которые будут сделаны по итогам этого голосования, во многом определят вектор развития дистанционного электронного голосования в России", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании ЦИК во вторник.
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Он сообщил, что дистанционное электронное голосование будет проводиться с 08.00 мск 17 сентября до 20.00 мск 19 сентября 2021.
Подать заявления могут: граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется такое голосование: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь. У них должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Также воспользоваться дистанционным электронным голосованием могут граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.
Согласно документу, избиратель вправе отозвать заявление на участие в ДЭГ не позднее 00.00 мск 13 сентября. Как пояснил Булаев, из списка избирателей на участке подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании будут исключены. -0-
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