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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 20.12.2023

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России

Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели 29 регионов (около 38 миллионов человек) смогут проголосовать, не выходя из... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:42

2023-12-20T14:42

2023-12-20T16:39

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технологии

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голосование

дистанционное электронное голосование

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Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели 29 регионов (около 38 миллионов человек) смогут проголосовать, не выходя из дома. В 28 субъекте Федерации электронная платформа опробована на прошлых выборах, в одном (Вологодской области) будет применяться впервые. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где для волеизъявления нужен только гаджет с хорошим интернетом.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, выборы, голосование, дистанционное электронное голосование, инфографика