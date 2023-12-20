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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 20.12.2023
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14:42 20.12.2023 (обновлено: 16:39 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/vybory-1916955354.html
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 20.12.2023
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели 29 регионов (около 38 миллионов человек) смогут проголосовать, не выходя из... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:42
2023-12-20T16:39
инфографика
россия
технологии
выборы
голосование
дистанционное электронное голосование
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Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели 29 регионов (около 38 миллионов человек) смогут проголосовать, не выходя из дома. В 28 субъекте Федерации электронная платформа опробована на прошлых выборах, в одном (Вологодской области) будет применяться впервые. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где для волеизъявления нужен только гаджет с хорошим интернетом.
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россия, технологии, выборы, голосование, дистанционное электронное голосование, инфографика
Инфографика, Россия, Технологии, Выборы, Голосование, Дистанционное электронное голосование
Инфографика

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России

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Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели 29 регионов (около 38 миллионов человек) смогут проголосовать, не выходя из дома. В 28 субъекте Федерации электронная платформа опробована на прошлых выборах, в одном (Вологодской области) будет применяться впервые. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где для волеизъявления нужен только гаджет с хорошим интернетом.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииДистанционное электронное голосование на выборах президента России
 
ИнфографикаРоссияТехнологииВыборыГолосованиеДистанционное электронное голосование
 
 
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