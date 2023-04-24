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Глава ЦИК: электронное голосование будет в регионах, где оно уже опробовано - РИА Новости, 24.04.2023
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05:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vybory-1867248561.html
Глава ЦИК: электронное голосование будет в регионах, где оно уже опробовано
Глава ЦИК: электронное голосование будет в регионах, где оно уже опробовано - РИА Новости, 24.04.2023
Глава ЦИК: электронное голосование будет в регионах, где оно уже опробовано
Дистанционное электронное голосование на выборах президента пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:09
2023-04-24T05:09
россия
хабаровск
хабаровский край
элла памфилова
николай булаев
политика
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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах президента пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. По ее словам, в Хабаровском крае электронного голосования на президентских выборах не будет. В середине апреля заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев предположил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ в марте 2024 года может применяться в тех регионах, которые сами примут решение подать в Центральную избирательную комиссию соответствующую заявку.
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россия, хабаровск, хабаровский край, элла памфилова, николай булаев, политика
Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Элла Памфилова, Николай Булаев, Политика
Глава ЦИК: электронное голосование будет в регионах, где оно уже опробовано

Памфилова: электронное голосование на выборах будет в тех регионах, где уже опробовано

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Элла Памфилова. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах президента пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.
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"Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование. Ни один регион новый - тот, кто еще не проводил, - на президентских выборах дистанционное электронное голосование применять не будет", - отметила Памфилова.
По ее словам, в Хабаровском крае электронного голосования на президентских выборах не будет.
В середине апреля заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев предположил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ в марте 2024 года может применяться в тех регионах, которые сами примут решение подать в Центральную избирательную комиссию соответствующую заявку.
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РоссияХабаровскХабаровский крайЭлла ПамфиловаНиколай БулаевПолитика
 
 
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