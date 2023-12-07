https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году

Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году

На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено, это очень рискованно, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:30

2023-12-07T10:30

2023-12-07T11:20

политика

россия

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено, это очень рискованно, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Нет, категорически не будет. Если мы, даже зная, что готовится и с каким рвением и желанием наши недруги, которые нас назначили врагами, мы их не назначали, готовятся, чтобы сорвать и дискредитировать наши выборы, естественно, мы, руководствуясь в первую очередь вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учетом запаса прочности по безопасности будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны, и уж, конечно, никоим образом не планируется применять за рубежом. Это очень рискованно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос планируется ли применять дистанционное электронное голосование за рубежом.У России много проблем с голосованием за рубежом из-за политики стран Запада, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается голосования за рубежом, у нас очень много проблем с этим сейчас. Проблема в том, что вот этот пул из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими, и которые фактически открыто ведут войну на всех фронтах против России, по их вине во многом ограничены права наших граждан российских, которые находятся за рубежом и, в том числе, избирателей. Именно, подчеркну, по их вине, поскольку у нас одно из самых либеральных законодательств в мире по порядку голосования за рубежом", - сказала Памфилова.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф