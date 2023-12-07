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Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023
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10:30 07.12.2023 (обновлено: 11:20 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году
На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено, это очень рискованно, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:30
2023-12-07T11:20
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено, это очень рискованно, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Нет, категорически не будет. Если мы, даже зная, что готовится и с каким рвением и желанием наши недруги, которые нас назначили врагами, мы их не назначали, готовятся, чтобы сорвать и дискредитировать наши выборы, естественно, мы, руководствуясь в первую очередь вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учетом запаса прочности по безопасности будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны, и уж, конечно, никоим образом не планируется применять за рубежом. Это очень рискованно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос планируется ли применять дистанционное электронное голосование за рубежом.У России много проблем с голосованием за рубежом из-за политики стран Запада, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается голосования за рубежом, у нас очень много проблем с этим сейчас. Проблема в том, что вот этот пул из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими, и которые фактически открыто ведут войну на всех фронтах против России, по их вине во многом ограничены права наших граждан российских, которые находятся за рубежом и, в том числе, избирателей. Именно, подчеркну, по их вине, поскольку у нас одно из самых либеральных законодательств в мире по порядку голосования за рубежом", - сказала Памфилова.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году

Памфилова: на выборах в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не будет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено, это очень рискованно, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"Нет, категорически не будет. Если мы, даже зная, что готовится и с каким рвением и желанием наши недруги, которые нас назначили врагами, мы их не назначали, готовятся, чтобы сорвать и дискредитировать наши выборы, естественно, мы, руководствуясь в первую очередь вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учетом запаса прочности по безопасности будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны, и уж, конечно, никоим образом не планируется применять за рубежом. Это очень рискованно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос планируется ли применять дистанционное электронное голосование за рубежом.
У России много проблем с голосованием за рубежом из-за политики стран Запада, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается голосования за рубежом, у нас очень много проблем с этим сейчас. Проблема в том, что вот этот пул из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими, и которые фактически открыто ведут войну на всех фронтах против России, по их вине во многом ограничены права наших граждан российских, которые находятся за рубежом и, в том числе, избирателей. Именно, подчеркну, по их вине, поскольку у нас одно из самых либеральных законодательств в мире по порядку голосования за рубежом", - сказала Памфилова.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
Голосование - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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