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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573783070.html
В Нижегородской области явка на голосовании по поправкам составила 74%
Около 74% избирателей Нижегородской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, что выше всех прошлых показателей, за... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:24
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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353
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владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В Нижегородской области явка на голосовании по поправкам составила 74%

12:24 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Около 74% избирателей Нижегородской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, что выше всех прошлых показателей, за изменение основного закона страны проголосовали более 79% жителей региона, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что, по предварительным данным, за поправки проголосовали 79,31% жителей региона, против – 20,16%.
"На территории Нижегородской области 7 дней работали 2180 участковых избирательных комиссий. Явка на территории региона составила примерно 74%. Это очень высокий показатель, что свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к процедуре голосования и высоком интересе к данному вопросу. За поправки в конституцию проголосовало более 79% участников голосования", - заявила Красилевская.
Она подчеркнула, что явка высокая в сравнении с прошлыми выборами. Так, на выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%, явка на выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 12:14Голосование по поправкам в Конституцию
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
По словам Красилевской, большой интерес у жителей Нижегородской области вызвала возможность электронного голосования, где явка составила более 92%. "Также наряду с дистанционным голосованием были и традиционные формы голосования – можно было проголосовать на избирательном участке по месту регистрации или по месту открепления, и можно было проголосовать на дому. Вся совокупность этих способов и дала нам такой высокий процент явки", - сказала она.
Председатель облизбиркома отметила, что голосование "прошло спокойно, в штатном режиме". "Очень низкий был уровень обращений с какими-либо заявлениями о нарушениях. Из всех обращений ни одного подтвердившегося факта о нарушениях нами не было запротоколировано… Подсчет голосов завершился около 2 часов ночи. Никаких обращений о нарушениях и претензий к процедуре подсчета голосов нами не зафиксировано", - заявила она.
Красилевская также сообщила, что на территории Нижегородской области работало более 13 тысяч общественных наблюдателей. "Они очень оперативно реагировали на все обращения и в очередной раз подтверждали, что у нас вся процедура проходит легитимно и гласно", - подчеркнула она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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