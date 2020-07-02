В Нижегородской области явка на голосовании по поправкам составила 74%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Около 74% избирателей Около 74% избирателей Нижегородской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, что выше всех прошлых показателей, за изменение основного закона страны проголосовали более 79% жителей региона, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что, по предварительным данным, за поправки проголосовали 79,31% жителей региона, против – 20,16%.

"На территории Нижегородской области 7 дней работали 2180 участковых избирательных комиссий. Явка на территории региона составила примерно 74%. Это очень высокий показатель, что свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к процедуре голосования и высоком интересе к данному вопросу. За поправки в конституцию проголосовало более 79% участников голосования", - заявила Красилевская.

Она подчеркнула, что явка высокая в сравнении с прошлыми выборами. Так, на выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%, явка на выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.

По словам Красилевской, большой интерес у жителей Нижегородской области вызвала возможность электронного голосования, где явка составила более 92%. "Также наряду с дистанционным голосованием были и традиционные формы голосования – можно было проголосовать на избирательном участке по месту регистрации или по месту открепления, и можно было проголосовать на дому. Вся совокупность этих способов и дала нам такой высокий процент явки", - сказала она.

Председатель облизбиркома отметила, что голосование "прошло спокойно, в штатном режиме". "Очень низкий был уровень обращений с какими-либо заявлениями о нарушениях. Из всех обращений ни одного подтвердившегося факта о нарушениях нами не было запротоколировано… Подсчет голосов завершился около 2 часов ночи. Никаких обращений о нарушениях и претензий к процедуре подсчета голосов нами не зафиксировано", - заявила она.

Красилевская также сообщила, что на территории Нижегородской области работало более 13 тысяч общественных наблюдателей. "Они очень оперативно реагировали на все обращения и в очередной раз подтверждали, что у нас вся процедура проходит легитимно и гласно", - подчеркнула она.