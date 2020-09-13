Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577183035.html
В Курске и Ярославле подвели итоги электронного голосования
Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:13
2020-09-13T21:20
единый день голосования — 2020
андрей коваленко
госдума рф
курская область
ярославская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165109_0:265:3169:2048_1400x0_80_0_0_757d59c1023003d9298fd339115b5042.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> лидирует Алексей Золотарев, набравший 7373 голосов, в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> - <a href="http://ria.ru/person_AndrejjKovalenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коваленко</a>, за которого проголосовали 8695 участников электронного дистанционного голосования."Все сработало, все вполне надежно, мы имеем результат, по которому, уверен, ни у кого не будет никаких претензий, потому оно объективно отражает то волеизъявление, которое проявлено людьми. (...) Мы видим, что это быстро и красиво", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в информцентре ЦИК после подведения итогов дистанционного электронного голосования.Дистанционное электронное голосование проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13184 человек, в Ярославской - 18384 человек.По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области - 91,54%.
https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html
курская область
ярославская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165109_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_d62c94d9028ad38bae0ebb138d1f3a0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей коваленко, госдума рф, курская область, ярославская область, политика

В Курске и Ярославле подвели итоги электронного голосования

21:13 13.09.2020 (обновлено: 21:20 13.09.2020)
856
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, в Курской области лидирует Алексей Золотарев, набравший 7373 голосов, в Ярославской области - Андрей Коваленко, за которого проголосовали 8695 участников электронного дистанционного голосования.
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 20:25Единый день голосования — 2020
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%
"Все сработало, все вполне надежно, мы имеем результат, по которому, уверен, ни у кого не будет никаких претензий, потому оно объективно отражает то волеизъявление, которое проявлено людьми. (...) Мы видим, что это быстро и красиво", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в информцентре ЦИК после подведения итогов дистанционного электронного голосования.
Дистанционное электронное голосование проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13184 человек, в Ярославской - 18384 человек.
По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области - 91,54%.
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 21:08Единый день голосования — 2020
"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев
102023
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Андрей КоваленкоГосдума РФКурская областьЯрославская областьПолитика
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах в местные парламенты
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап
"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев
Девушка голосует на избирательном участке в Архангельской области
КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Памфилова объявила о закрытии избирательных участков
Женщина голосует на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района Москвы
Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЦИК сообщил о явке на онлайн-голосовании в двух регионах
Светлана Тихановская
Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 6,5 миллиона
Мужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве
На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:04Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
23:02Махонин лидирует на выборах главы Пермского края
Лента новостейМолния