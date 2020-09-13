В Курске и Ярославле подвели итоги электронного голосования
21:13 13.09.2020 (обновлено: 21:20 13.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, в Курской области лидирует Алексей Золотарев, набравший 7373 голосов, в Ярославской области - Андрей Коваленко, за которого проголосовали 8695 участников электронного дистанционного голосования.
"Все сработало, все вполне надежно, мы имеем результат, по которому, уверен, ни у кого не будет никаких претензий, потому оно объективно отражает то волеизъявление, которое проявлено людьми. (...) Мы видим, что это быстро и красиво", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в информцентре ЦИК после подведения итогов дистанционного электронного голосования.
Дистанционное электронное голосование проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13184 человек, в Ярославской - 18384 человек.
По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области - 91,54%.