https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577183035.html

В Курске и Ярославле подвели итоги электронного голосования

Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:13

2020-09-13T21:13

2020-09-13T21:20

единый день голосования — 2020

андрей коваленко

госдума рф

курская область

ярославская область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Подведены результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> лидирует Алексей Золотарев, набравший 7373 голосов, в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> - <a href="http://ria.ru/person_AndrejjKovalenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коваленко</a>, за которого проголосовали 8695 участников электронного дистанционного голосования."Все сработало, все вполне надежно, мы имеем результат, по которому, уверен, ни у кого не будет никаких претензий, потому оно объективно отражает то волеизъявление, которое проявлено людьми. (...) Мы видим, что это быстро и красиво", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в информцентре ЦИК после подведения итогов дистанционного электронного голосования.Дистанционное электронное голосование проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13184 человек, в Ярославской - 18384 человек.По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области - 91,54%.

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html

курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей коваленко, госдума рф, курская область, ярославская область, политика