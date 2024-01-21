https://ria.ru/20240121/pravitelstvo-1922385582.html

Правительство Российской Федерации: состав и структура

Правительство Российской Федерации: состав и структура - РИА Новости, 21.01.2024

Правительство Российской Федерации: состав и структура

В России исторически правительство – это собирательное название высшей государственной администрации. Орган исполнительной власти, именующийся правительством, в РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:00

2024-01-21T01:00

2024-01-21T01:00

справки

россия

правительство рф

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В России исторически правительство – это собирательное название высшей государственной администрации. Орган исполнительной власти, именующийся правительством, в РФ был учрежден Конституцией 1993 года. До этого времени функции правительства исполнялись различными органами, учреждаемыми царской (позднее − императорской) властью; в советское время – это Совет народных комиссаров, затем – Совет Министров СССР, в постсоветское – Совет министров, позднее переименованный в Совет министров – правительство РФ. В соответствии с Конституцией РФ, правительство осуществляет исполнительную власть Российской Федерации под общим руководством президента РФ.Со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете в России сменилось 16 составов правительства.Первым премьер-министром тогдашней РСФСР был назначен Иван Силаев.Он руководил правительством с 15 июня 1990 года по сентябрь 1991 года, когда после августовского путча президент Борис Ельцин и Верховный Совет сформировали новый кабинет министров. Первоначально обязанности главы правительства фактически исполнял сам Ельцин (1991-1992). С 15 июня по 14 декабря 1992 года обязанности главы кабинета министров исполнял Егор Гайдар. С 14 декабря 1992 года по 23 марта 1998 года председателем Совета министров – правительства (с 25 декабря 1993 года – правительство РФ) был Виктор Черномырдин.С 23 марта 1998 года обязанности председателя правительства РФ исполнял Сергей Кириенко, 24 апреля он был утвержден в должности председателя правительства. Кириенко возглавлял кабинет министров до 23 августа 1998 года. С 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года российское правительство возглавлял Евгений Примаков. С 12 мая 1999 года врио премьер-министра был Сергей Степашин. 19 мая того же года был назначен главой правительства. Проработал на этом посту до 9 августа 1999 года. С 9 августа 1999 года исполняющим обязанности премьер-министра РФ был Владимир Путин, с 16 августа 1999 года по 7 мая 2000 года – премьер-министр РФ. Во второй раз Владимир Путин возглавлял правительство с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года.После избрания Владимира Путина президентом 7 мая 2000 года Михаил Касьянов был назначен врио председателя правительства, с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года – председатель правительства. 5 марта 2004 года председателем правительства был назначен Михаил Фрадков. 12 мая 2004 года, после инаугурации Путина на второй президентский срок, Фрадков был вновь утвержден во главе кабинета министров, руководил правительством до 12 сентября 2007 года. C 14 сентября 2007 года по 7 мая 2008 года пост премьер-министра РФ занимал Виктор Зубков.С 8 мая 2012 года председателем российского правительства был назначен Дмитрий Медведев. 8 мая 2018 года был переназначен в должности главы кабинета министров. 15 января 2020 года правительство во главе с премьер-министром подало в отставку. Структура правительства в 1990-2000-е годы неоднократно подвергались изменениям.В 2004 году в рамках реформы была введена трехуровневая структура правительства: федеральные министерства (выработка государственной политики), федеральные службы (контроль и надзор) и агентства (оказание госуслуг).Наименьшее количество заместителей было у Михаила Фрадкова (три), наибольшее – у Виктора Черномырдина во втором правительстве (10). Наименьшее количество министерств было в правительствах Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова (16), наибольшее – в первом правительстве Владимира Путина (27). Наибольшее общее число федеральных ведомств было в правительстве Виктора Зубкова (86), наименьшее – в правительстве Ивана Силаева (32) (все данные на момент отставки правительства). Во втором правительстве Владимира Путина (2008-2012) было семь вице-премьеров, в том числе два первых и 18 министерств. В первом кабинете Дмитрия Медведева (2012-2018) был один первый вице-премьер и шесть вице-премьеров. Число министерств было увеличено до 21. В последующем число заместителей председателя правительства увеличилось до девяти. Структура второго правительства Дмитрия Медведева (2018-2020) была представлена 22 министерствами, у премьер-министра было 10 заместителей. Была создана должность первого вице-премьера – министра финансов РФ.15 января 2020 года президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил поручить Государственной Думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров.По словам российского лидера, нововведения сделают более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью. Соответствующая поправка в конституцию в числе прочих была одобрена в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 15 января 2020 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 16 января Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. Соответствующий указ в тот же день подписал президент РФ. 21 января 2020 года Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому число вице-премьеров сократилось с 10 до 9. В структуре нового правительства стало на одно министерство меньше – 21. В документе отмечается, что функции министерства по делам Северного Кавказа передали Минэкономразвития. Первым зампредом правительства стал Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента.Пост вице-премьера – главы аппарата правительства достался Дмитрию Григоренко, бывшему заместителю главы ФНС.Вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев (совмещает с должностью полпреда на Дальнем Востоке), Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.Сергей Шойгу сохранил должность главы Минобороны, Сергей Лавров – главы МИД, Владимир Колокольцев – главы МВД, Антон Силуанов – главы Минфина, Александр Новак – министра энергетики (10 ноября 2020 года министром энергетики назначен Николай Шульгинов), Евгений Дитрих – главы Минтранса (10 ноября 2020 года министром транспорта назначен Виталий Савельев), Денис Мантуров – главы Минпромторга, Дмитрий Кобылкин – главы Минприроды (с 10 ноября 2020 года пост главы Минприроды занимает Александр Козлов), Дмитрий Патрушев – главы Минсельхоза, Евгений Зиничев (1966-2021) – главы МЧС (с 25 мая 2022 года пост главы МЧС занял Александр Куренков), Александр Козлов – министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (с 10 ноября 2020 года пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики занимает Алексей Чекунков). Министром экономического развития стал Максим Решетников, который ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.Пост министра юстиции занял Константин Чуйченко, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства РФ – руководителя Аппарата правительства РФ.Минкультуры возглавила Ольга Любимова, занимавшая пост главы департамента кино ведомства.Должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получил Максут Шадаев, занимавший пост вице-президента "Ростелекома".Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, которых до этого был главой Росздравнадзора.Руководить Министерством строительства и ЖКХ начал Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области (с 10 ноября 2020 года пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства занимает Ирек Файзуллин). Министром просвещения стал Сергей Кравцов – руководитель Рособрнадзора.Пост министра науки и высшего образования занял Валерий Фальков, ранее работавший в Тюменской областной Думе. Пост министра спорта достался Олегу Матыцину – президенту Международной федерации студенческого спорта, бывшему ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.Должность главы Минтруда получил Антон Котяков, занимавший ранее пост замминистра финансов. Эксперты отметили, что "Мишустин получил полный карт-бланш" на формирование собственной команды: ключевые посты в правительстве были распределены между его единомышленниками и коллегами по прошлым местам работы, а также теми членами правительств прошлых лет, с кем у него были наиболее доверительные отношения. По их оценке, ни один из председателей Правительства в последние 20 лет, за исключением Путина, не обладал такими кадровыми возможностями.В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, (заместителем председателя правительства был назначен Александр Новак), в июле 2022 года до 11 (новый вице-премьер Денис Мантуров совмещает должность с постом министра промышленности и торговли), а затем вновь сократил до 10. (Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором "Роскосмоса"). Согласно действующей редакции Конституции РФ, правительство Российской Федерации руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации.Правительство Российской Федерации:На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов, распоряжений, поручений президента РФ правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.Постановления и распоряжения правительства РФ обязательны к исполнению в Российской Федерации.Перед вновь избранным президентом Российской Федерации правительство РФ слагает свои полномочия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, правительство рф