https://ria.ru/20220715/putin-1802732406.html
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти - РИА Новости, 15.07.2022
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:50
2022-07-15T14:50
2022-07-15T14:58
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Путин 12 июля подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
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политика, россия, владимир путин
14:50 15.07.2022 (обновлено: 14:58 15.07.2022)
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру органов исполнительной власти