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Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти - РИА Новости, 15.07.2022
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Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти - РИА Новости, 15.07.2022
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:50
2022-07-15T14:58
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Путин 12 июля подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
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политика, россия, владимир путин
14:50 15.07.2022 (обновлено: 14:58 15.07.2022)
 
Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти

Путин подписал указ о внесении изменений в структуру органов исполнительной власти

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Путин 12 июля подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 4, ст. 346; № 13, ст. 1899; №23, ст. 3627; № 46, ст. 7263; № 47, ст. 7508; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 12 июля, №0001202207120020) изменение, заменив в пункте 1 слова "11 заместителей" словами "10 заместителей", - говорится в документе.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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