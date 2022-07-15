https://ria.ru/20220715/putin-1802732406.html

Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти

Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти - РИА Новости, 15.07.2022

Путин подписал указ о внесении изменений в структуру исполнительной власти

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:50

2022-07-15T14:50

2022-07-15T14:58

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, вместо 11 вице-премьеров будет 10, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Путин 12 июля подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

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политика, россия, владимир путин