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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200704/1573879639.html
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:17
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
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https://ria.ru/20200704/1573876533.html
https://ria.ru/20200703/1573842049.html
https://ria.ru/20200703/1573856576.html
Хватит из пальцев высосанных анализов. Конституцию действительно поддержало подавляющее большинство.
710
"Конституция для Владимира Путина" её нужно назвать.
556
361
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин

Опубликован обновленный текст Конституции

07:04 04.07.2020 (обновлено: 14:17 04.07.2020)
109883
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", — говорится в документе.

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.
Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Вчера, 00:08Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию вступили в силу
Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.
Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.
Усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.
Кремлевская набережная в Москве
3 июля, 12:30Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.
Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.
Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.
Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).
Президент России Владимир Путин
3 июля, 15:37Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию
1092456121241120
Обсудить 361
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир Путин
Популярные комментарии
Хватит из пальцев высосанных анализов. Конституцию действительно поддержало подавляющее большинство.
4 июля, 07:54
Алексей Маркун
276711135290
"Конституция для Владимира Путина" её нужно назвать.
4 июля, 07:24
Дмитрий Попов
2641712211241
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