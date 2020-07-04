Опубликован обновленный текст Конституции

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Текст Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", — говорится в документе.

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.

Усиливаются полномочия Госдумы Совета Федерации , которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.

Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.

Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.

Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.