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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:53+0300
https://ria.ru/20200115/1563440401.html
Путин призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

Путин призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера

13:08 15.01.2020 (обновлено: 15:53 15.01.2020)
42367
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал глава государства, выступая перед Федеральным собранием.

Как отметил Путин, согласно конституции, сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабмина, и его заместителей, и всех министров.
По словам российского лидера, нововведения серьезно изменят политическую систему страны, однако в то же время сделают более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Вчера, 14:30Послание президента России Федеральному собранию
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"Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета. <...> За президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия", — подчеркнул президент.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала предложения Путина: по ее мнению, это станет хорошим сигналу обществу о стабильной политической ситуации в России.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Пестрят заголовки РИА...Путин предложил, заявил, призвал... И так каждое послание, и так уже 20 лет. Вопрос один на повестке: почему тогда люди разочарованы реалиями жизни ?!!! Естественно ГосДума не просто согласует, но и утвердит большинством голосов (ЕР) своего председателя партии (ЕР).
15 января, 13:26
ИИИгорь Иванов
32100015
Главное , что бы он был не из Единой России . И что бы премьера звали не Медведев Дмитрий Анатольевич
15 января, 13:15
Теофраст фон Гогенгейм
1911100
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