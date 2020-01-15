Путин призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал глава государства, выступая перед Федеральным собранием.