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Формирование нового правительства
2020-01-16T16:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563499812.html
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
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РИА Новости

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

15:28 16.01.2020 (обновлено: 16:17 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
© РИА Новости / Илья ПиталевРезультаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
© РИА Новости / Илья Питалев
Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Перед процедурой фракция "Единая Россия" заявила о единогласной поддержке Мишустина, голосовать за него решила и "Справедливая Россия". По словам Владимира Жириновского, большинство депутатов от ЛДПР намерены поддержать Мишустина, КПРФ решила воздержаться.
В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда правительство будет отчитываться перед Госдумой, он более детально доложит о новом курсе кабмина.
"Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем".
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин
Он также сообщил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни.
Кандидатуру нового премьера на рассмотрение Госдумы внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство ранее, накануне объявил об отставке всего кабмина в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.
Официально Мишустин вступит в должность после того, как президент подпишет соответствующий указ.
Михаил Мишустин
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Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере

Новый премьер-министр

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989-м окончил Московский станкоинструментальный институт.
Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999-го по 2004-й работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008-го он стал президентом группы компаний UFG, занимающейся управлением активами, прямыми инвестициями и ПИФами.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Шестого апреля 2010 года Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Внедренные под его руководством технологические решения сделали уплату налогов удобной, а порой незаметной. На сайте службы работают десятки электронных сервисов. В "личных кабинетах" зарегистрировались более 23 миллионов физлиц, почти полмиллиона индивидуальных предпринимателей, более 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить онлайн практически все налоговые вопросы.
Новый премьер — доктор экономических наук, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению
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Обсудить 33
Формирование нового правительстваМихаил МишустинПолитика
Популярные комментарии
С богом господин Мишустин! Да поможет Вам бог. Народ ждёт перемен
16 января, 15:39
Анатолий Лобачев
3143014023
Отлично! Ну а лиобератам, нашей статистической погрешности, остается только на клавиши давить))) ну что могут, что тут поделаешь))
16 января, 15:33
llevone2017
24000071
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