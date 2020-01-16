Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

© РИА Новости / Илья Питалев Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина © РИА Новости / Илья Питалев Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Перед процедурой фракция "Единая Россия" заявила о единогласной поддержке Мишустина, голосовать за него решила и "Справедливая Россия". По словам Владимира Жириновского, большинство депутатов от ЛДПР намерены поддержать Мишустина, КПРФ решила воздержаться.

В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда правительство будет отчитываться перед Госдумой, он более детально доложит о новом курсе кабмина.

"Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем". Михаил Мишустин

Он также сообщил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни.

Кандидатуру нового премьера на рассмотрение Госдумы внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство ранее, накануне объявил об отставке всего кабмина в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.

Официально Мишустин вступит в должность после того, как президент подпишет соответствующий указ.

Новый премьер-министр

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989-м окончил Московский станкоинструментальный институт.

Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999-го по 2004-й работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007-2008 годах Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008-го он стал президентом группы компаний UFG, занимающейся управлением активами, прямыми инвестициями и ПИФами.

Шестого апреля 2010 года Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Внедренные под его руководством технологические решения сделали уплату налогов удобной, а порой незаметной. На сайте службы работают десятки электронных сервисов. В "личных кабинетах" зарегистрировались более 23 миллионов физлиц, почти полмиллиона индивидуальных предпринимателей, более 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить онлайн практически все налоговые вопросы.