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Формирование нового правительства
2020-01-15T21:48+0300
https://ria.ru/20200115/1563466512.html
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
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РИА Новости

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

19:11 15.01.2020 (обновлено: 21:48 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство, сообщила пресс-служба Кремля.
"Заручившись согласием, он (Путин. — Прим. ред.) внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — добавили в пресс-службе.
Нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании 16 января.
Михаил Мишустин
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После встречи с президентом Мишустин поехал в Госдуму и больше часа общался с членами Совета палаты.

"Его (Мишустина. — Прим. ред.) отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов. <…> Я его знаю с 1999 года. <…> Этот человек — профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства, <…> он также хорошо знает и другие сферы", — сказал спикер Вячеслав Володин.

Он добавил также, что Мишустин подробно ответил на многие вопросы, но персональный состав нового кабинета на встрече не обсуждался. Председатель Думы предположил, что эту тему могут поднять завтра на консультациях с фракциями.

Отставка правительства

О том, что кабинет министров в полном составе уходит в отставку, ранее в среду Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом.
Это произошло после оглашения послания главы государства Федеральному собранию, в котором президент обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Указ об отставке правительства вступил в силу. Согласно документу, временно исполнять обязанности премьера будет Дмитрий Медведев.
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Обсудить 364
Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Вот чем мне нравится наш Президент, так это непредсказуемостью. Пока на РИА комментаторы дискутировали и жарко доказывали, что будет Кудрин, а тут такой неожиданное предложение. Респект!
15 января, 19:20
ВВВероник Варенникова
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Думаю, что назначение Мишустина премьером - хороший выбор в имеющейся ситуации. Продуманный и сбалансированный по многим параметрам.
15 января, 19:15
Владимир Белогорский
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