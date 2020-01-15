Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

"Его (Мишустина. — Прим. ред.) отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов. <…> Я его знаю с 1999 года. <…> Этот человек — профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства, <…> он также хорошо знает и другие сферы", — сказал спикер Вячеслав Володин.