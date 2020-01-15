Правительство России уходит в отставку

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Он отметил, что в своем послании к Федеральному собранию глава государства предложил ряд "фундаментальных" изменений в Конституцию, существенно меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку". Дмитрий Медведев

Путин в ответ поблагодарил членов правительства за работу и выразил удовлетворение ее результатами, "хотя не все получилось".

"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас, прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", — сказал президент.

Кроме того, он сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.