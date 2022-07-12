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Путин ввел новую должность в правительстве

Путин ввел новую должность в правительстве - РИА Новости, 12.07.2022

Путин ввел новую должность в правительстве

Число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:29

2022-07-12T17:29

2022-07-12T18:07

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.Теперь глава Министерства промышленности и торговли также будет вице-премьером.Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру.Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия