https://ria.ru/20220712/vitse-premer-1802041236.html
Путин ввел новую должность в правительстве
Путин ввел новую должность в правительстве - РИА Новости, 12.07.2022
Путин ввел новую должность в правительстве
Число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:29
2022-07-12T17:29
2022-07-12T18:07
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.Теперь глава Министерства промышленности и торговли также будет вице-премьером.Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру.Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
17:29 12.07.2022 (обновлено: 18:07 12.07.2022)
Путин ввел новую должность в правительстве
Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11